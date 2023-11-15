Rotasyon kapıda

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe üst üste alınan iki yenilgi sonrası milli araya moralsiz girerken rotasyon gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin yenik kapattığı Kocaeli ve Erzurum FK maçlarında bazı oyuncuların performansından memnun olmayan Hırvat teknik direktör Radomir Kokovic milli arayı fırsat olarak görüp, on birde değişime gidecek. Özellikle Erzurum maçında performansları tatmin etmeyen İsmail Köybaşı, Mamah, Traore ve Kubilay'ın kulübeye çekilmesi bekleniyor.

HER MEVKİDE DEĞİŞİM YAŞANACAK

Uzun süredir sakat olan ve milli ara dönüşü hazır olması beklenen David Tijanic yeniden formaya kavuşacak. Tijanic'in orta alanda birçok soruna çare olması beklenirken, savunmada Yunus Emre, yine kanatta Billal Messaoudi ve ileri uçta da Erzurum FK maçında yedek soyunan Diouf da on birdeki görev yerine dönecek. Ayrıca teknik direktör Kokovic, yaptığı hatalarla Erzurum maçının kaybedilmesine sebep olan stoper Atınç Nukan'ı da özel olarak uyararak kendini toparlamasını isteyecek.

KOKOVİC'E GÜVENOYU

1. Lig'de üst üste Kocaelispor ve Erzurumspor FK yenilgileriyle ikinci sıradan altıncı basamağa gerileyen Göztepe'de taraftarlar teknik direktör Radomir Kokovic'in istifasını isterken yönetim ise Hırvat teknik adama kanat gerdi. Sarı-kırmızılılarda hemşehrisi Kokovic'i geçen sezon kulübe getiren isim olan Hırvat sportif direktör Ivan Mance ve başkan Rasmus Ankersen'in teknik heyette değişiklik yapmayı düşünmediği öğrenildi.