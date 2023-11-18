Golcüler durdu, onlar konuştu

Trendyol 1. Lig'de inişli- çıkışlı günler geçiren Göztepe'de goller savunma ve orta sahadan geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, her sezon olduğu gibi bu sezon da kronikleşen gol sorununa çözüm üretemedi. Bu sene de karşılaşmalarda bulduğu golleri ön bölgede konumlanan forvetler değil defans ve orta saha oyuncuları üretti. Göz-Göz mücadele ettiği 12 maça bulduğu 13 golün 9'u bu bölgelerden geldi. İzmir temsilcisinde bu sezon savunma oyuncuları Atınç, Ümit ve Ogün 1, Taha 2 gol atarken, orta saha oyuncuları Tijanic 3, Celil 1 gol atarak takımlarını ipten kurtardılar.

FORVETLER ÜRETKEN OLAMADI

Ön bölgede hücum oyuncuları Diouf ve Mamah, 2'şer gol atarak beklentilerin oldukça altında kalırken, Kubilay Kanatsızkuş ise henüz gol atma başarısı gösteremedi. Durum böyle olunca ön bölgeden beklediği katkıyı bulamayan İzmir ekibi, savunma ve orta saha oyuncularına sarıldı. Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, forvetlerin daha üretken olması için milli arayı fırsat bilerek teknik-taktik çalışmaları yürütüyor.

KRONİK SORUN OLDU

Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisinde geçtiğimiz yıl çok büyük sorun olan golcülerin formsuzluğu, kronik bir sorun halini aldı. Göztepe'de atılan 13 golün yalnızca 4'ü forvetlerden geldi.

KADERİ HÜCUMCULARIN ELİNDE

Sarı-kırmızılı ekip, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle zirveden uzaklaştı. Ligin ilk devresinin bitmesine 5 hafta kala kolları sıvayan İzmir temsilcisinde hücumculara önemli görev düşüyor. Kocaelispor maçında skor üretemeyerek maçtan boynu bükük ayrılan Göztepe, yenik ayrıldığı Erzurumspor karşısında da forvetlerden bir katkı alamadı. Son 5 maçta golcülerin üretkenliğini bekleyen İzmir ekibi, yeniden zirveye ortak olmak istiyor.