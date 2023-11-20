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Göztepe’de Ocak telaşı

Sportif Direktör Ivan Mance ve CEO Kerem Ertan, ara dönemde bazı oyuncuları gönderecek

DOĞANCAN BİNGÖL
Göztepe’de Ocak telaşı

Trendyol 1. Lig'de inişli-çıkışlı günler geçiren Göztepe'de kazan kaynamaya başladı. Devre arasına 5 maç kala lider Eyüp'ün 10 puan gerisine düşen İzmir temsilcisinde Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance ile Göztepe CEO'su Kerem Ertan beklenen performansın altında kalan oyuncuları göndermek için kolları sıvadı. Geçtiğimiz gün teknik ekip ile toplantı yapan kurmaylar her oyuncu ile ilgili özel hazırlanmış bir rapor talep etti. Mutlak şampiyonluk hedeflenen sezonda hata payı bırakmak istemeyen yönetim, takıma katkı sunamayan oyunculara veda etmek istiyor.

TRANSFERE KILAVUZ OLACAK

Mance ile Ertan, önümüzdeki hafta hazırlanacak raporu inceleyerek nihai kararı verecek. Ayrıca bu raporlar, ocak ayındaki transfer dönemi için bir nevi başlangıç olacak. Eksik bölgelerdeki oyuncuları tespit edecek sarıkırmızılı yönetim, bu raporları yapılacak transferler için kılavuz olacak kullanacak. Bu çalışmaların önümüzdeki günlerde yapılacak bir toplantı ile kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.

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