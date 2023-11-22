Göztepe’de yeni dönem

Trendyol Birinci Lig'de üst üste Kocaelispor ve Erzurumspor FK maçlarını kaybedip zirve yarışının gerisine düşen Göztepe, Hırvat Teknik Direktör Radomir Kokovic ile yollarını ayırırken, yine yabancı bir çalıştırıcı tercih etti. Sarı-kırmızılılar 56 yaşındaki Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'a 2.5 yıllık imza attırdı. Daha önce Süper Lig'de Sırp asıllı İngiliz Nesto El Maestro ve Hırvat Stjepan Tomas'la çalışıp Birinci Lig'de takımı Kokovic'e emanet eden sarı-kırmızılılar bu kez Stoilov'u tercih etti.

KENDİ EKİBİNİ GETİRDİ

Sarı-kırmızılı kulübe imzayı atan tecrübeli teknik adam, ayağının tozuyla ilk idmanına çıktı. Futbolcularla tanışan Stoilov, daha sonra idmanın büyük bir bölümünde yeni öğrenicileriyle toplantı yaptı. Pazar günü sahasında Tuzla'yı konuk edecek olan İzmir ekibinde yeni teknik adam, istediklerini oyuncularına aktardı. Göztepe'de Kokovic'in yardımcılığını yapan Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu da ayrıldı. Göztepe'nin yeni hocası Stoilov'un kendi ekibini istediği ve bu yüzden teknik heyette komple bir değişiklik yaşandığı öğrenildi.

STOİLOV'UN KARİYERİ PARLAK

Kulüp olarak Levski Sofya, Litex Lovech, Anorthosis ve Botev Plovdiv'i çalıştıran Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stoilov, kariyerine 2 Bulgaristan Ligi şampiyonluğu, 4 Bulgaristan Kupası, 2 Bulgaristan Süper Kupası, 4 Kazakistan Ligi şampiyonluğu ve 1 Kazakistan Kupası sığdırdı. Stoilov, Bulgaristan Milli Takımı ve Kazakistan Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı. Stanimir Stoilov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması da giydi. Sarı-lacivertlilerde 1992-93 sezonunda oynayan Stoilov, Haskovo, Levski Sofya, CSKA Sofya, Campomaiorense ve Slavia Sofya takımlarında da görev yaptı.