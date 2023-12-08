Göztepe devleri solladı

Trendyol 1. Lig'de ikide iki yaparak ilk iki yarışına ortak olan Göztepe, kalesine adeta duvar ördü. Sarı-kırmızılılar, Türkiye'nin en üst iki lig kademesi ile Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde en az gol yiyen ekipleri arasına girerek müthiş bir başarı sergiledi. İlk 14 haftada sadece kalesinde 8 gole geçit veren Göztepe mücadele ettiği 1. Lig'de direkt rakiplerinden Bandırmaspor ve Süper Lig'de ise Galatasaray ile birlikte en az gol yiyen ekipler olarak zirvede yer aldı. Göz-Göz, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa'nın en üst liglerinde mücadele eden 96 takımdan 94'ünü de geçerek Avrupa'nın dev kulüplerini savunma performansıyla sollamayı başardı.

NİCE VE İNTER İLK SIRADA

Kalesine barikat ören İzmir temsilcisinin performansına Avrupa'dan en çok yaklaşan kulüpler İtalya'dan Juventus ve Alman panzeri Bayern Münih oldu. İki kulüp de kalesinde 9'ar gol görürken sarı-kırmızılılar; Leverkusen, PSG (11), Arsenal, Liverpool (14), Milan (15), Roma (16), Manchester City (17), Monaco (19) ve Borussia Dortmund (20)'u geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar sadece kalesinde 5 gol gören Fransız ekibi Nice ve 7 gol yiyen İtalyan devi İnter'i geçemedi.

GÜRSEL AKSEL'DE ÖZEL KONUKLAR

Göztepe ve taraftarın, "Şehrimin Takımı" projesi kapsamında 1461 Trabzon FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmasında 15 farklı okuldan 2 bin 500 öğrenci Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlandı. Karşılaşma öncesinde Gürsel Aksel Stadyumu dışında bir araya gelen minik sporseverler çeşitli etkinliklerle birlikte renkli anlar yaşadı. Tribünde büyük heyecan yaşayan minikler, Göztepeli futbolcular ile de bir araya geldi. Karşılaşma öncesinde tribünleri selamlayan oyuncular, karşılaşma sonrasında ise çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.