Göz-Göz’de rota Tiago

Trendyol 1. Lig'de rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Göztepe, yeni bir transfer hamlesi için girişimlere başladı. Golcü transferi için Başakşehir'den Keny, Pendikspor'dan Eze, Trabzon'dan Umut Bozok ve Endonezya'nın Bandung ekibinden David Da Silva ile ilgilenen yönetimin son adresi Belçika oldu.

FENER'E DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekibin, son olarak Beveren'de kiralık oynayan 21 yaşındaki forvet Tiago Çukur'a kanca attığı iddia edildi. Bonservisi Fenerbahçe'de olan Hollanda doğumlu gurbetçi beklediği forma şansını bulamayınca Belçika temsilcisi ile sözleşmesini feshederek Kanarya'ya geri döndü. Kanarya ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Tiago, birçok kulüpte forma giydi. Profesyonel kariyerine Zeeburgia altyapısında başlayan genç yıldız ardından Feyenoord, AZ Alkmar ve Watford altyapılarında görev yaparken, Doncaster ve Dender'da da oynadıktan sonra İstanbul'un yolunu tutmuştu. Fenerbahçe yönetimi, genç oyuncunun sürekli oynayarak kendisini geliştirebileceği bir takıma transfer olması konusunda kararlı davranıyor. Kariyerinde 102 maçta forma giyen Tiago Çukur, rakip ağları tam 17 gol atarken, 7 asiste imza attı.

PASCAL LUNDQVİST FARKINI ORTAYA KOYDU

Göztepe, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ramon-Pascal Lundqvist'i takıma kazandırarak on numara ihtiyacını gidermişti. Ligdeki ilk maçına deplasmanda 2-1 kazanılan Sakarya önünde çıkan ve sadece 15 dakika süre alan Lundqvist, daha sonra Ümraniye ve Çorum FK maçlarında ilk 11'de sahaya çıktı. İki müsabakada da birer gol kaydeden İsveçli oyuncu, alınan 4 puanda önemli bir oynarken, sarı-kırmızılı formayla 1. Lig'de çıktığı 3 maçta 2 gol kaydetmiş oldu.