TRENDYOL 1. Lig'den Süper Lig'e adım adım ilerleyen Göztepe'de rotasyon kapıda. Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli teknik direktörü Stanimir Stoilov'un Manisa FK maçında alınan beraberlik nedeniyle kadroda değişikliğe gidebileceği öğrenildi.

Özellikle ön bölgede Romulo Cardoso'nun gelmesiyle eli rahatlayan Stoilov'un hafta sonu oynanacak Adanaspor karşılaşmasına tek forvet çıkabileceği ve Kubilay Kanatsızkuş'u yedek kulübesine oturtabileceği ifade edilirken Kubilay yerine Billal Messaoudi'nin görev alması da ihtimaller arasında bulunuyor.

Stoilov'un geleceğin yıldızları arasında gördüğü 19 yaşındaki orta saha Anthony Dennis'i de yedek oturtabileceği ve yerine Turgay Gemicibaşı'na görev verebileceği öğrenildi. Stoilov'un savunmada yavaş kalan Nielsen yerine ise Tarkan Serbest'i sahaya sürebileceği kaydedildi.

LUNDQVIST İYİLEŞTİ

Sarı-kırmızılı ekibin devre arasından transfer ettiği 26 yaşındaki on numara Ramon Pascal Lundqvist, sakatlığı nedeniyle Manisa FK karşılaşmasında forma giyememişti. İkinci devre 6 maçta görev alan ve 2 gol atma başarısı gösteren deneyimli oyuncunun iyileştiği ve Adana karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi. Sakatlığı süren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ın sakatlığının sürdüğü ve Adanaspor karşılaşmasında 18 kişilik kadroya dahil edilmeyeceği kaydedildi.

GENÇ TAHA DA 11'E GERİ DÖNÜYOR

SARI-KIRMIZILI ekibin savunmadaki önemli isimleri arasında yer alan Taha Altıkardeş, Manisa karşılaşmasında kart cezası nedeniyle forma giyememişti. Cezasını tamamlayan genç oyuncunun hafta sonu Adanaspor maçında forma giymesi bekleniyor. Bu sezon 21 maçta forma giyen ve savunma oyuncusu olmasına rağmen 3 gol atma başarısı gösteren Taha, takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.