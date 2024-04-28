Göztepe - Gençlerbirliği | CANLI ANLATIM

1. Lig'de 63 puanla 2. sırada bulunan Göztepe, Gençlerbirliği ile karşı karşıya. Göztepe sahasında oynanan maçı kazandığı takdirde Süper Lig'i garantileyecek. Tarihi maç için biletler tükenirken Başkan Rasmus Ankersen de tarihi maç için İzmir'e geldi. Kıyasıya mücadeleyi hakem Mustada Kürşad Filiz yönetiyor.

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GÖZTEPE BU HAFTA KUTLAMA YAPMAYACAK

Göztepe'de CEO Kerem Ertan, "Gençlerbirliği maçında planlanmış bir kutlama yapmayacağız. Süper Lig'e çıkarsak Bodrum FK maçında kutlama yapacağız. Kupa töreni son maçımızda olacak" dedi.

Ertan, "Pazar günü kutlama yaparsak taraftarımızın sahaya girme ihtimali bulunur. Taraftarımızın sahaya girmesi halinde Bodrum FK maçında cezalı oluruz. Son maçımızı seyircisiz oynama ihtimali ortaya çıkar. Bunu asla istemeyiz. Taraftarımızdan rica ediyoruz, sonuç ne olursa olsun sahaya girişle ilgili bir aksiyon alınmasın. Diğer bir müjdemiz de Bodrum FK maçında sanatçı Levent Yüksel bizimle olacak. Taraftarımız her iç saha maçında bir ağızdan söylediğimiz, 'Medcezir' şarkısını gerçek sesinden dinleyecek. O nedenle taraftarımız Gençlerbirliği maçında sahayla ilgili bir aksiyon almasın ki ceza yemeyelim" dedi.