Göz-Göz’e kupa çok yakıştı

TRENDYOL 1. Lig'de sezonun son maçında evinde Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak sezonu 2. sırada tamamlayan Göztepe dünkü karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasına kavuştu. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyet ve futbolcular kupa töreninde tek tek anons edilerek platforma çağırılırken büyük coşku yaşandı ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin takdim ettiği kupayla kutlama tavan yaptı.

Takım kupayla sahayı turlarken, tribünler de bu mutluluğa ortak oldu. Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran taraftarlar, karşılaşma sonunda takımlarını bağrına basarak koca sezonun yorgunluğunu eğlenerek çıkarttılar.

LEVENT YÜKSEL'LE TARİHİ DÜET

KARŞILAŞMA öncesinde de anlamlı anlar yaşandı. Sanatçı Levent Yüksel, Göztepe tribünlerinin simgesi haline gelen "med cezir" şarkısını dev ekrandan seslendirirken tribünler de eşlik ederek tarihi bir düete imza attı.

Ankara'daki konseri nedeniyle İzmir'e gelemeyen Yüksel, bir video mesajı yayımlarken taraftarlara, kulübün kuruluş yıl dönümü 14 Haziran'da birlikte olacaklarını söyledi. Sahaya "Göztepe'ye Süper Lig'de başarılar dileriz." yazılı pankartla çıkan Bodrum FK'li futbolcular alkış aldı.

Göztepeli futbolcular, gelecek sezon giyecekleri formalardan birisiyle sahada yer aldı. Göztepe'nin sembol isimlerinden Rıza Kocaoğlu, Mehmet Sepil'e onursal başkanlık verilmesinin ardından sahaya inerek Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen ve Sepil ile birlikte tüm tribünleri ayağa kaldırarak üçlü çektirdi.

SEPİL'E ONURSAL BAŞKANLIK ÜNVANI

KARŞILAŞMADAN önce Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen'in katılımıyla eski kulüp başkanı Mehmet Sepil'e onursal başkanlık ünvanı verildi. Ankersen törende Sepil'e özel forma hediye ettikten sonra ikili taraftarları selamladı. Sepil, "Büyük bir hayalim gerçekleşti. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz. Süper Lig'e bu sefer sağlam döndük. 'Hayallerimizi bilseniz geceleri uyuyamazsınız' demiştim. Hala aynı şeyi düşünüyorum." diye konuştu.

ÖNCE BODRUM SONRA GÖZTEPE

TRENDYOL 1. Lig'in son haftasında daha önce Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe, üçüncülük yarışı veren Bodrum FK'yı konuk etti. 20'de Kenan ceza sahasının sağında topu çekmek isterken Dennis'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 22'de Kenan penaltıyı gole çevirdi: 0-1. 58'de savunma arkasına sarkan Kenan'ın şutunu Arda kurtardı. 90+1'de Yalçın'ın soldan kullandığı kornerde arka direğe seken topu Atınç filelere gönderdi ve maç 1-1 bitti.