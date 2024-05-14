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Göztepe içe döndü

İskeleti bozmak istemeyen yönetim 11 önemli ismi takımda tutmak istiyor

HABER MERKEZİ
Göztepe içe döndü

GÖZTEPE'DE Süper Lig için kadro planlaması başladı. Özellikle iskelet kadronun tamamen korunacağı bildirildi. Bonservisi Southampton'da olan Polonyalı kaleci Mateuzs Lis'i kesinlikle bırakmayacak Göz-Göz'de sağ bek Ogün, stoperler Heliton, Taha, Ümit orta saha oyuncuları Doğan, Yalçın, Dennis, Ahmed, hücumcular Romulo ve Messaoudi'nin takımda kalacakları öğrenildi. Stanimir Stoilov'un iç transferde büyük değişimler istemediği kaydedildi.

KURMAYLAR KOLLARI SIVADI

Sarı-kırmızılı ekipte satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Romulo, Celil Yüksel, Billal Messaoudi ve Ümit Akdağ'ın kulüpleriyle görüşmek için çalışmalara başlayan yönetim, önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacak.

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