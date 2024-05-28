Göztepe’de hedef Thiam

TRENDYOL Süper Lig'in yeni temsilcisi Göztepe transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AEL Limassol'den Djalma Silva ile prensip anlaşmasına varan Göz-Göz'de her mevkiide adaylar çoğalıyor. Gündemine Nazon, Kemen, Everton Bala, Sangare, Shelvey, Emirhan Topçu, Ravil Tagir, Bertuğ Yıldırım ve Erencan Yardımcı gibi isimleri alan sarı-kırmızılılar, son olarak Pendikspor formasını terleten Senegalli sol kanat oyuncusu Mame Thiam'ı radarına aldı. İstanbul temsilcisi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar süren ancak Pendikspor'un önümüzdeki sene 1. Lig'de oynayacak olması nedeniyle ayrılık kararı alan Thiam ile temasa geçmek için hazırlanan kurmaylar oyuncunun nabzını yoklayacak.

SKORER KİMLİĞİYLE GÖZ DOLDURDU

Sarı-kırmızılılar, Pendik'te bu sezon kiralık olarak forma giyen Fenerbahçeli Umut Nayir'in ardından Thiam'a da kanca atarken, 31 yaşındaki Senegalli ile menajeri kanalıyla bağlantı kuruldu. Kariyerine Süper Lig'de devam etmek isteyen Mame Thiam'ın da sarı-kırmızılı ekibe sıcak bakabileceği belirtildi. Bu sezon ilk yarıda forma giydiği Kayserispor formasıyla 19 maçta 12, 2. yarıda ise Pendikspor'da 18 maçta 6 gol atarak toplam 18 kez fileleri havalandıran tecrübeli kanat skorer kimliği ile göz dolduruyor.

ATINÇ NUKAN DEVAM EDECEK

ANTHONY Dennis ve İsmail Köybaşı ile yeniden anlaşan yönetim Atınç Nukan'ı da takımda tutmaya karar verdi. Son 5 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten Atınç ile masaya oturan kurmaylar, 30 yaşındaki tecrübeli stoperden olumlu rapor aldı. Atınç, sözleşme uzatmaya hazır olduğunu bildirdi.