Ege’nin gözü Aslan’da

Süper Lig'e çıkan Ege ekipleri Göztepe ve Bodrum FK, gözlerini transfere çevirdi. Ligde ses getirecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan iki Ege temsilcisi de gözünü Galatasaray'a dikti. Göztepe'nin Taylan Antalyalı ile Play-Off finalinden Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nın ise Halil Dervişoğlu'yla ilgilendiği iddia edildi.

İzmir temsilcisi, geride kalan sezonu Samsunspor'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor. Taylan kariyerinde Bucaspor, G.Birliği, Kayseri Erciyes , Hacettepe, Erzurumspor, G.Saray ve A.Gücü formalarını terletti. Muğla temsilcisi ise Hatay'da kiralık olarak oynayan Halil Dervişoğlu'na gözünü dikti. Milli futbolcunun kiralık olarak düşünüldüğü öğrenildi. Halil kariyerinde Jong Sparta, S.Rotterdam, Brentford, Twente, Galatasaray ve Burnley formalarını da giydi.

DJALMA AÇIKLANDI

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı sol bek Djalma antonio da Silva Filho'yu resmen açıkladı. Son olarak Güney Kıbrıs ekiplerinden AEL Limassol formasını giyen Sambacı ile 1+1 yıllığına sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Djalma Antonio da Silva Filho ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Djalma Silva'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi. Bu arada Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

VEDALAR DEVAM EDECEK

GÖZTEPE'DE ayrılıklar devam edecek. Daha önce Atınç Nukan, Billal Messaoudi, Celil Yüksek, Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm ve Ensar Aksakal'la yollarını ayıran sarı-kırmızılıların bu hafta içinde stoper Lasse Nielsen ile golcü Mame Diouf'la da vedalaşacağı bildirildi.

Ayrıca Diouf yalnızca 13 maça çıkabilirken, Nielsen 18 maçta görev aldı. Kubilay da 30 maça çıktı.