Göztepe’ye gençlik aşısı

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Göztepe'de transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Gündemine yerli ve yabancı birçok ismi alan sarı-kırmızılılarla ilgili son iddia ise İngiltere'den geldi. İzmir ekibinin, Arsenal altyapısında forma giyen 18 yaşındaki savunmacı Reuell Walters ile ilgilendiği iddia edildi. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un scout ekibinin hazırladığı videoyu izlediği ve oyuncunun alınmasını istediği öne sürüldü. Arsenal'ın tüm yaş kategorilerinde forma giyen genç futbolcunun da kendisini gösterebileceği bir kulübe gitmek istediği belirtildi.

ANKERSEN DEVREDE

Transfer için Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'in devrede olduğu ve Walters'ı takımın geleceği olarak gördüğü gelen bilgiler arasında. Walters, geçen sezon İngiliz ekibinin U19 ve U21 takımlarında toplam 23 karşalaşmada oynadı, 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. 1.83 boyundaki İngiliz savunmacı, stoper bölgesinin dışında sağ bek pozisyonunda da görev yapabiliyor. Kurmayların transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

KOMBİNELER TÜKENDİ

GÖZTEPE taraftarları gelecek sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları için çıkan kombinelere yoğun bir ilgi gösterirken, biletleri tamamen tüketti. Geçtiğimi sezon birçok maçını kapalı gişe oynayan ve taraftarından aldığı güçle şampiyonluğu alan İzmir temsilcisi, gelecek sezonda taraftarlarının itici gücünü arasında hissedecek. İzmir ekibi yaptığı paylaşımda taraftarlarına teşekkür etti.