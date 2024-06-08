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Haberler Göztepe Yeni bomba Fofana

Yeni bomba Fofana

Göztepe yönetimi orta saha transferinde rotasını bu kez Karadeniz’e çevirdi. Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Göz-Göz'ün son olarak Samsun'da forma giyen 32 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusunu gündemine aldığı öğrenildi.

DOĞANCAN BİNGÖL
Yeni bomba Fofana

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Göztepe, ligde fırtınalar estirmek için kolları sıvadı. Transfer harekatına Djalma Silva ile başlayan Göz-Göz, takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Samsunspor'da forma giyen ancak sezonun tamamlanmasıyla kontrat yenilemeyen 32 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu Moryke Fofana'yı gündemine aldı.

Son 3 sezondur Karadeniz temsilcisinde top koşturan ve şu an boşta olan Fofana ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçecek. Son 8 senedir devler arenasında ter döken ve Süper Lig'i oldukça yakından tanıyan Fofana'yı takıma kazandırmak isteyen yönetim, vakit kaybetmeden transferi noktalamak istiyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Sol kanat Fofana'nın çok yönlü kimliği onu bir adım öne çıkartıyor. Sağ kanat ve santrfor bölgesinde de oynayabilen oyuncubirçok Süper Lig ekibinin de transfer listesinde yer alıyor.

GÜRSEL AKSEL'İN KAPASİTESİ ARTIYOR

GÖZTEPE'DE yönetim stadın kapasitesini artırmak için düğmeye bastı. Kurmaylar güney kale arkası tribününe ayakta seyirci alınması için son adımları da attı. Futbol Federasyonu'na gerekli başvuruları yapan yönetimin onay gelir gelmez koltukları sökeceği ve yeni sezonda taraftarların kale arkasında müsabakaları ayakta seyredeceği ifade edildi. Stadın kapasitesi bu sayede 25 bin kişiye çıkacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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