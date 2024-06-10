Göztepe’den çifte atak

Trendyol Süper Lig'de fırtına gibi bir kadroyla esmek isteyen Göztepe, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlk takviyeyi sol bek oyuncusu Djalma Silva ile yapan sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor'da forma giyen 23 yaşındaki on numara Fisayo Dele-Bashiru ve kiralık olarak forma giydiği Ankaragücü'yle küme düşme acısını yaşayan 29 yaşındaki forvet Ali Sowe ile ilgilendiği iddia edildi. Manchester City altyapısında yetişen ve S.Wednesday ile Hatay formalarını terleten Bashiru ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, geçen sezon Hatay ekibiyle 29 maçta 9 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen oyuncuya bir teklifte bulunacak. Sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek oyuncu için Hatayspor yönetimi ile sıkı bir pazarlığa girmesi beklenen yönetim, oyuncunun yanıtına göre hamle yapacak.

GAMBİYALI'DAN OLUMLU DÖNÜŞ

Ön bölgede alternatifli bir kadro yaratmak isteyen yönetimin Başkent temsilcisi ile lige veda eden Sowe ile ilgilendiği öne sürüldü. Gambiyalı oyuncu ile görüşmelerde bulunan kurmayların olumlu yanıt aldığı ifade edilirken, transferin büyük ölçüde tamamlandığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilere iki sezon önce Rusya'nın Rostov takımından kiralık gelen Sowe, Verona, Modena, Lecce, Skenderbeu ve CSKA Sofya da da forma giydi.

NİELSEN GİDİCİ

GÖZTEPE'YE geçen sezon devre arasında İsveç ekibi Malmö'den katılan 36 yaşındaki stoper oyuncusu Lasse Nielsen'in ayrılmak üzere olduğu iddia edildi. Geldiği günden bu yana 19 maçta forma giyen ve 1 gol atan Nielsen'in yeni sezonda takımda düşünülmediği öğrenilirken, deneyimli oyuncunun kendisine kulüp bulmak için temaslara başladığı öğrenildi. Beklentileri bir türlü karşılayamayan deneyimli stoper, 13 kez 11'de başlamış ancak beklediği süreyi bir türlü bulamamıştı.