Göztepe’den yoğun mesai

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'nin CEO'su Kerem Ertan ve Gürsel Aksel Stadı'nın mimarı Bünyamin Derman dün bir basın toplantısı gerçekleştirdi. 14 Haziran Cuma günü 99. yaşlarını kutlayacaklarını ifade eden Ertan, hazırlıkların tam gaz devam ettiğini belirtirken, kulübün sponsorluk ve stat kapasitesinin artırılması ile ilgili çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Seyirci ortalamasında Türkiye'de 5. olduklarını belirten Ertan, "100'üncü yılımızda stat isim hakkını önemsiyoruz. Bu herkes açısından çok değerli bir mecra olacak" dedi. Gürsel Aksel Stadı'nda Süper Lig öncesi deplasman tribünün duvarlarının yükseltileceğini belirten Kerem Ertan, ayakta taraftar uygulaması ile ilgili de bakanlıktan onay beklediklerini ifade etti.

MÜZE ZİYARETE AÇILIYOR

Ertan, "Ayakta seyirci düzenlemesi bakanlıktan gelecek onayın ardından yapılacak. Karar gelirse 8 bin kişi kapasite alacak. Kale arkalarımız 4 bin kişilik. Onay çıktıktan sonra her şeyimizle kale arkalarındaki kapasite artırımı için hazırız. Mağazacılık bizim iş önceliğimiz, ana geliştirme alamız. Avrupa Kupaları'na katılım için maddi olanakların yaratılması gerekiyor" cümlelerini kurdu. Ertan, Gürsel Aksel Stadı'nda yeniden inşa edilen Göztepe Müzesi'nin kulübün 99'uncu kuruluş yılında 14 Haziran Cuma günü ziyarete açılacağını da sözlerine ekledi.

BİRASCHİ HAMLESİ

SÜPER Lig'in yeni temsilcisi Göztepe, için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Genoa'nın 29 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile ilgilendiği iddia edildi. Karagümrük ile sözleşmesi sona eren İtalyan futbolcuya Süper Lig'den bir çok takımın ilgisinin olduğu ifade edildi. Ancak Göztepe, işini sağlama alıp transferi en kısa sürede bitirmeye çalışıyor. Profesyonel kariyerine Grosseto U19 takımında başlayan ve ardından Pomezia altyapısında forma giyen oyuncu, Goresseto ve Avellino'da da forma giydi. Geçtiğimiz gün Pendikspor'dan ayrılan Senegalli Khadim Rassoul'u de gündemine aldığı öne sürülen İzmir ekibinin iki oyuncudan birini kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Biraschi'nin İtalyan ekibiyle halen sözleşmesinin devam etmesi sıkıntı yaratırken, Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance oyuncu için kiralama teklifini de sunacak.