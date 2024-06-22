Göztepe’den çifte hamle

Trendyol Süper Lig için transfer harekatını sürdüren Göztepe, bombaları çifter çifter patlatmanın hesaplarını yapıyor. Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen 30 yaşındaki sağ bek Nazım Sangare ile anlaşmaya vardığı öğrenilen sarı-kırmızılıların, geçen sezon Sivasspor'da kiralık olarak oynayan 21 yaşındaki orta saha Bartuğ Elmaz'ı da gündemine aldığı ifade edildi.

Karagümrük'te 17 maçta 1 asistlik performans ile oynayan ve birçok takımın transfer listesinde yer alan Nazım'ın sağlık kontrolleri için İzmir'e geldiği kaydedilirken, oyuncuya herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyeceği gelen bilgiler arasında.

KİRALIK GELECEK

Orta alanda da gücüne güç katmak isteyen İzmir temsilcisinin bonservisi Fenerbahçe'de olan Bartuğ Elmaz ile de temasa geçtiği ve olumlu dönüş aldığı öne sürüldü. Kanarya ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için sarı-lacivertli ekibin kapısını çalmaya hazırlanan Göztepe, kiralama formülü ile oyuncuyu takıma kazandırmak istiyor. Yönetim, pazartesi günü başlayacak yeni sezon çalışmaları öncesinde iki isme imzayı attırmayı hedefliyor.

KAMP PROGRAMI NETLİK KAZANDI

Göztepe'nin Süper Lig'de sezon öncesi kamp programı belli oldu. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde 24 Haziran Pazartesi günü toplanıp antrenmanlara başlayacak Göztepe, 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek. Ardından Slovenya'nın muz Bled kentinde 10-25 Temmuz tarihleri arasında kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip, sonrasında İzmir'e dönecek ve çalışmalarına burada devam edecek.

LİS'İN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

GÖZTEPE'NİN geçen sezon başında Southampton'dan kiraladığı Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis, İngiltere'ye geri döndü. Önümüzdeki sezon için yine kadroda düşünülen başarılı eldivene Avrupa'dan birçok teklif gelince planlar bozuldu. Göztepe'nin de çoğunluk hisselerine sahip olan Sport Republic şirketi tecrübeli kaleci Lis'i yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlıyor. Göz-Göz, bir an önce Lis'in akıbetini netleştirmek için görüşmelere başladı.