Göz-Göz’de rota Sowe

SÜPER Lig'in yeni ekibi Göztepe, dış transferde hücum hamlelerine devam ediyor. Geçen sezon Paranaense'den kiraladığı Romulo Cardoso'nun bonservisini alarak yıldızını bırakmayan, Göz- Göz'den taraftarları mutlu edecek bir hamle daha geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattını Ali Sowe ile güçlendirmek için temaslara başladı. Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Gambiyalı forvet oyuncusu, Süper Lig'in tamamlanmasının ardından kulübü Rostov'a geri döndü. Rusya temsilcisiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu ile menajeri kananıyla temasa geçen kurmaylar, ilk görüşmelerden olumlu sinyaller aldı.

B PLANI DA HAZIR

30 yaşındaki futbolcunun da kariyerine Süper Lig'de devam etmeyi planladığı öğrenilirken, sarı-kırmızılılar oyuncu ile imza aşamasına geldikten sonra Rostov ile bağlantıya geçecek. Göz-Göz, bu görüşmede oyuncu için ilk önce satın alma opsiyonu kendilerinde olmak üzere kiralık sözleşme önerecek. Bu isteğin kabul görmesi halinde transferin önündeki engeller de ortadan kalkacak. Göztepe, aksi durumda ise hücum bölgesi için alternatif isimleri de kenarda bekletiyor.

RİZE DE İSTİYOR

GÖZTEPE, transfer listesinde ilk sıraya yerleştirdiği Ali Sowe için bir diğer Süper Lig ekibi Çaykur Rize ile kapışıyor. Karadeniz ekibinin de Gambiyalı futbolcu ile temas halinde olduğu öğrenilirken, sarı-kırmızılılar sunduğu cazip teklifle transferde ön plana geçmeyi hedefliyor. Futbolcu kariyerinde Chievo, Lecce, Skenderbeu, CSKA Sofya gibi ekiplerde de forma giydi.

LİS BELİRSİZLİĞİ

GÖZTEPE'DE kaleci Mateusz Lis belirsizliği yaşanıyor. Geçen sezon Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton'dan kiralanan Polonyalı eldivene Avrupa'dan çok iyi teklifler geldiği bildirildi. Henüz Göztepe ile sözleşme imzalamayan Mateusz Lis için Southampton'ın kapısını çalan kulüplerin hatırı sayılır bonservis bedelleri önerdiği açıklandı. Mateusz Lis transferinde şu ana kadar önceliği Göztepe'ye veren İngiliz yetkililerin tekliflerin ardından karar değiştirdiği iddia edildi. 27 yaşındaki kalecinin sarı-kırmızılılarda mutlu olduğu ancak Avrupa alternatiflerini de düşündüğü kaydedildi.