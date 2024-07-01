Göztepe’den Cıcaldau atağı

Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Göztepe, yeni bir transfer hamlesi yapmak için girişime başladı. Sarı-kırmızılı ekip, bonservisi 2026 yılına kadar Galatasaray'da bulunan ve geçen sezonu kiralık olarak Konyaspor'da geçiren 26 yaşındaki Romanyalı orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'yu gündemine aldı. Yönetim eğer olumlu dönüş gelirse Cimbom ile masaya oturmak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımda istemediği oyuncunun Süper Lig'de devam etmek istediği gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY'DA SÜKSE YAPTI

Deneyimli oyuncu Romanya ekibi Academia Hagi'de profesyonel kariyerine başladı. Galatasaray'ın yanı sıra FC Viitorul, CS U Craiova, Ittihad Kalba ve Konyaspor formalarını da terletti. Futbolcunun Cimbom'a transfer olduğu dönem yaklaşık 10 milyon Euro'luk piyasa değerivardı. Deneyimli oyuncu Romanya'nın EURO 2024 kadrosuna dahil edildi ancak turnuvada henüz forma şansı bulamadı.

EYÜP VE BODRUM TALİP

Galatasaray'ın takımda istemediği oyuncu için geçtiğimiz günlerde Eyüpspor ile Bodrum FK'nın da temasta olduğu ifade edilmişti. Göztepe'nin de dahil olduğu transfer rekabetinde sarı-kırmızılı ekip bir an önce Cicaldau'yu takıma kazandırarak noktayı koymak istiyor. Orta alanı garanti altına almak isteyen Göz-Göz, transferde aceleci davranmıyor ancak fırsatları da rakiplerine kaptırmama konusunda oldukça istekli olduğu ifade ediliyor.

LİS KALMAK İSTİYOR

GÖZTEPE'DE kaleci belirsizliği devam ederken, geçen sezon kiralık olarak kaleyi koruyan Mateuzs Lis sarı-kırmızılı yönetime mesaj gönderdi. Bonservisi İngiltere ekibi Southamptan'da bulunan ancak transfer tekliflerinin fazla olması nedeniyle İngiliz kulübünün Göztepe'ye vermediği Lis, İzmir'de kalmak istediğini belirtti. Bu hafta sonu İzmir'e gelip Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik ekiple görüşen 27 yaşındaki file bekçisinin, "Beni bırakmayın, burada devam etmek istiyorum" dediği öğrenildi.