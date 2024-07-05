Göztepe’den Eyüp hamlesi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter ve sağ bek Nazım Sangare ile sözleşme imzalayan Göztepe, orta sahaya Galatasaray'dan bir takviye yapmayı planlıyor. Kadrosunu 4 deneyimli futbolcuyla güçlendirdikten sonra gelecek vadeden isimlere yönelen Göz-Göz'ün, Stoke City'de forma giyen Emre Tezgel'in ardından Galatasaray'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'a kiralama teklifi götürdüğü ifade edildi.

BURUK KARAR VERECEK

Sarı-kırmızılıların, teknik direktör Okan Buruk'un genç oyuncuyla ilgili vereceği kararı beklediği belirtildi. Göztepe'nin kadrosuna katmak istediği 2004 doğumlu futbolcu transferde gözde konumda bulunurken, Bodrumspor, Sivasspor, Samsunspor, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Kocaelispor'un da Galatasaray'a transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.

GÖKTAN İDDİASI

BİRÇOK isim transfer döneminde Göz- Göz'ün gündemine gelirken son iddia Trabzonspor'dan geldi. Geride kalan sezonda 7 maçta 105 dakika süre alan ve 1 asistlik katkı sağlayan 21 yaşındaki 10 numara Göktan Gürpüz ile Göztepe'nin ilgilendiği öğrenildi. Trabzonspor'un, Göktan'ı ilk etapta bonservisiyle vermeye sıcak bakmadığı ve kiralama seçeneğini ön planda tuttuğu belirtildi. 10 numaranın yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen genç futbolcunun bordo mavili takım ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

'ÖNCE SAVUNMA' DEDİ

SÜPER Lig'de mücadele etmek için hazırlıklarını sürdüren Göztepe dış transferde geride kalan süreçte 'önce savunma' dedi. Geçen sezon savunmasıyla ön plana çıkan ve kalesinde sadece 20 kez geçit vererek 1. Lig'in en başarılı savunma yapan takımı olarak dikkatleri çeken sarı-kırmızılılar, aynı başarıyı Süper Lig'de de sürdürmek için 4 hamle yaptı.

Kadrosuna AEL Limassol'den 29 yaşındaki sol bek Djalma Silva'yı katan İzmir temsilcisi, ardından Slavia Sofya'dan 23 yaşındaki ön libero Isaac Solet, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ bek Nazım Sangare ile 29 yaşındaki stoper Koray Günter'i renklerine bağladı