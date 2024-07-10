Serdar Aziz yoklaması

Yaz transfer döneminde sol bek Djalma Silva, orta saha Isaac Solet, stoper Koray Günter ve sağ bek Nazım Sangare ile sözleşme imzalayan Göztepe, savunma hattını deneyimli bir oyuncuyla takviye etmeyi planlıyor. F.Bahçe'de 5 buçuk sezon forma giyen ve 18 kez A Milli Takım'da görev alan Serdar Aziz'in sarı-lacivertli kulübe veda etmesini fırsat bilen Göz-Göz elini çabuk tutmak istiyor.

33 yaşındaki futbolcuyu sarı-kırmızılılar ile birlikte Sivas da isterken deneyimli futbolcunun düşünmek için süre istediği öğrenildi. Tarkan ve Atınç'ın ayrılması, Nielsen'in de gidecekler listesinde olmasından dolayı savunma hattına takviye yapmak isteyen İzmir ekibi, Serdar Aziz'i transfer listesinin en üst sıralarında tutuyor.

SAKATLIK GEÇMİŞİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Serdar Aziz, sakatlıkları nedeniyle çoğu kez formasından uzak kaldı. En fazla geçen sezon bu sıkıntıyı yaşarken ayrılık süreci 119 gün sürdü. Serdar 2021-2022 sezonunda 61 gün sakatlık süreci yaşadı. Serdar bu dönemlerde teknik heyetin de elini zorlaştırdı.

KALEYE EKREM KILIÇARSLAN

Kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe, eski file bekçisi Ekrem Kılıçarslan ile ilgileniyor. 26 yaşındaki eldiven ile temasa geçildiği ve futbolcunun da İzmir ekibine gelmeye sıcak bakıyor. Ekrem, geçtiğimiz sezon 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nde 3 karşılaşmada forma giydi. 1997 doğumlu kaleci, 2022-23 sezonunda da sarı-kırmızılı takımda görev almıştı.

GÖZ-GÖZ ASLAN HATTI

GÖZ-GÖZ, kadrosunu takviye etme çalışmalarını sürdürürken, G.Saray ile bir takas ihtimali belirdi. Sağ bek pozisyonunda uzun süredir arayışta olan İstanbul temsilcisi, Göztepe'nin sağ beki Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor.

U21 Milli Takımı'nda da oynayan Uğur Kaan'ı G.Saray teknik heyeti oldukça beğenirken, bu transferi takas yoluyla bitirmek istiyor. Galatasaray, sol bek Kazımcan'ı İzmir temsilcisine verip, Uğur Kaan Yıldız'ı almak için girişimlere başladı. Bu takas teklifi gerçekleşirse, Altay altyapısından yetişen Kazımcan 3 sezon sonra İzmir'e geri dönmüş olacak.