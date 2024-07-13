Immobile İstanbul’da

Süper Lig'de transfer bombalarını art arda patlatan Beşiktaş'ta şimdi de Ciro Immobile coşkusu yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından dünyaca ünlü İtalyan golcüye protokol imzalatırken, 34 yaşındaki yıldız isim dün akşam İstanbul'a geldi. Son olarak Lazio'da forma giyen Immobile'in siyah-beyazlı ekibe imza atmak için İstanbul'a ayak basması siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Ciro Immobile, gece saatlerinde İstanbul'a geldi

ÖNCE İMZA, SONRA KAMP

Immobile'e taraftarlar, havaalanında yoğun sevgi gösterisinde bulundu. İtalyan yıldız, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'la iki yıllık sözleşme imzalayacak. Daha sonra oyuncu, Beşiktaş'ın hazırlık kampını gerçekleştirdiği Slovenya'ya gidecek. Siyah-beyazlı kulüp akşam saatlerinde yaptığı resmi açıklamada Immobile ve kulübüyle görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.