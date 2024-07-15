Göz-Göz’de transfer isyanı

YENİ sezonda 2 yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'de boy gösterecek olan Göztepe'de taraftarlar geride kalan süreçte yapılan transferler hakkında açıklama yayımladı. Kadrosuna Djalma Silva, Nazım Sangare, Koray Günter, Isaac Solet ve Ekrem Kılıçarslan'ı katan Göztepe'de taraftarlar yapılan transferlere tepki gösterirken, "Asırlık kulüp Şanlı Göztepe'mize, ismine, hedeflerine yakışır isimler bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Göztepe'ye üvey evlat muamelesi yapıldığını vurgulayan taraftarlar, kaleci Mateusz Lis'in bonservisinin alınmaması ve eş değer bir isimle yerinin doldurulmamasına da isyan ederken, "80 ülkede scout ağı olduğunu söyleyen, hedefinin genç oyuncular bulmak, geliştirmek olduğunu söyleyen şirketin geçen sezon sonundan beri hazır olan transferlerinin 30 yaşlarındaki Türkiye'de herkesin gördüğü, bildiği oyuncuların olmasın tamamen çelişki" dendi.

'BİZLERE İNANIN VE GÜVENİN'

Göztepeli taraftarlar son 3 sezonda yapılan transferlerde başarı oranının da düşük olduğunun altını çizerken, "Göztepe, İngiltere'de çalışma izni alamayan oyuncuların 1 senelik tecrübe kazanması için oynayacağı, basamak için kullanılacak bir kulüp değildir. Şanlı Göztepe İngiltere'deki kulübünüzün oyuncularını Süper Lig'e satmak için piyasa yaptıracağınız aracı bir kulüp de değildir" ifadeleri kullanıldı. Sport Republic'e çağrı yapan taraftarlar şu ifadeleri kullandı: "Beklentimiz Göztepe ismine yakışır, şirketi değil Göztepe'yi hedeflerine taşıyacak transferlerin yapılmasıdır."

Yapılan açıklamaya Göztepe CEO'su Kerem Ertan sosyal medya hesabından cevap verirken, "Bizlere geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşatan kadromuzu güçlendirmek, ait olduğumuz Süper Lig'de kalıcı ve başarılı olmak, orta vadeli hedeflere ulaşmak için başkanımız ve teknik kadromuzun çalışmaları hassasiyet, titizlik ve hız ile yürütmekte olduğuna lütfen inanın ve güvenin..." ifadelerini kullandı.

YENİ GÖZDE YUNUS MALLI

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Göztepe dış transferde rotasını orta saha pozisyonuna çevirdi. Sarı-kırmızlıların Konyaspor ile sözleşmesi sona eren on numara pozisyonunda görev yapan gurbetçi futbolcu Yunus Mallı ile temasa geçtiği iddia edildi. Geride kalan süreçte orta alana sadece Isaac Solet hamlesi yapan İzmir temsilcisinin, Süper Lig tecrübesi olan 32 yaşındaki futbolcu ile orta sahayı daha fazla güçlendirmesinin hedeflendiği belirtildi. Şu an kulüpsüz statüde yer alan deneyimli futbolcu kariyerine Almanya ekibi VfL Kassel'de başlarken, Borussia Monchengladbach, Mainz, Wolfsburg, Union Berlin'e ek olarak Süper Lig'de Trabzonspor, Kasımpaşa ve Konyaspor formalarını terletti.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI

ALT yaş gruplarında Almanya Milli Takımı'nda görev yapan Yunus Mallı, ilerleyen süreçte gösterdiği başarılı performansla Türkiye A Milli Takımı'na kadar yükselme başarısını da gösterirken, ay-yıldızlı formayla 25 karşılaşmada görev yaptı.

ODEY ISRARI SÜRÜYOR

İZMİR temsilcisinin listesinde yer alan ve daha önce temasa geçtiği Stephen Odey transferi için ısrarı sürüyor. Yönetimin, Randers'in 26 yaşındaki Nijeryalı forveti için temaslarını sıklaştırdığı kaydedildi. Üçüncü bölgede de alternatifli bir kadroyla yola çıkmak isteyen Göz- Göz'ün Odey transferini kısa sürede bitirmesi bekleniyor. Asıl mevkisi olan santrafor dışında kanatlarda da görev yapabilen deneyimli futbolcu geçen sezon 34 karşılaşmada 4 gol atarken, 3 de asist yaptı. Son 3 sezonu Randers'ta geçiren Nijeryalı bu süreçte 97 karşılaşmada 23 kez ağları sarstı, 6 golün de pasını verdi.