Göz-Göz’e yeni sambacı

Trendyol Süper Lig'de kalıcı olmak için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Göztepe, yeni bir transfer hamlesi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Sao Paulo forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı santrfor Juan Santos Da Silva'yı gündemine aldı. Geçen sezon 19 maça çıkan ve 3 gol atan Sambacı ile temasa geçen sarı-kırmızılı kurmaylar, oyuncudan olumlu dönüş aldı. Yönetim, Brezilya temsilcisiyle önümüzdeki hafta masaya oturacak ve transferi bitirmeye çalışacak.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Geleceği parlak olan futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2024'te sona erecek. Göz-Göz'ün Süper Lig'de oynaması nedeniyle İzmir ekibine gelmeye oldukça istekli olan Da Silva, devler arenasında boy göstererek kendini kanıtlamak istiyor. Genç ismin teknik direktör Stanimir Stoilov'un keşfi olduğu da gelen bilgiler arasında.

ANKERSEN AÇIKLAMA YAPACAK

TRANSFER döneminde takıma Djalma, Sangare, Solet ve Koray Günter'i kazandıran sarı-kırmızılı ekibe taraftarlar transferlerin yetersiz olduğunu gerekçe göstererek tepki gösteriyor. Gelişmeler üzerine Slovenya'da çalışmalarını sürdüren takımda başkan Rasmus Ankersen bir açıklama yapacak. Yarın kameraların karşısına geçecek Ankersen, taraftara seslenecek

GÖZTEPE SLOVENYA'DA İKİNCİ SINAVA ÇIKTI

SARI-KIRMIZILI ekip, Slovenya'daki ikinci hazırlık maçında Fehervar ile 2-2 berabere kaldı. Geçtiğimiz günlerde Charlton'a 3-1 mağlup olarak taraftarın tepkisini çeken İzmir ekibi, ikinci maçında Ahmed Ildız ile Kubilay Kanatsızkuş'un bulduğu gollerle sahadan beraberlik ile ayrıldı. Ligin provasını yapan İzmir ekibi, bu süreçte çıktığı 2 karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi.