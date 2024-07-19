Göz-Göz’den Dubois hamlesi

Süper Lig'de iddiasını ortaya koymak isteyen Göztepe, transferde yine savunmaya yöneldi. Sarı-kırmızılılar, savunmanın sağına yapacağı hamle için rotasını İstanbul'a çevirdi. Göz-Göz yönetimi, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois'i gündemine aldı. Geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren ve teknik direktör Okan Buruk tarafından kadro yapılanmasında düşünülmeyen Dubois için sarı-kırmızılı İzmir ekibi devreye girdi. İlk önce Fransız defansın menajeri kanalıyla nabzını yoklayan yönetim, olumlu dönüş aldı. Ancak Galatasaray'daki geleceği henüz belirsiz olan futbolcunun süre istediği iddia edildi.

GEÇİCİ TRANSFERİ GÜNDEME GELDI

Yönetim, İstanbul ekibinin temsilcileriyle temasa geçerek futbolcu için teklifini iletecek. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan Dubois'in bonservisinde sorun çıkması halinde kiralık olarak transferi söz konusu olacak. Fransa'da Nantes altyapısında yetişen futbolcu, Lyon'da da bir süre oynadıktan sonra 2022'nin yaz döneminde G.Saray'a transfer olmuştu.

RIZA KOCAOĞLU FORMALARI TANITTI

GÖZTEPE'NIN 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de giyeceği formalar önceki gün görücüye çıkarken, kulübün tanıtımı büyük ilgi topladı. Sarı-kırmızılı kulüp bu kez forma tanıtımında futbolcuların yanı sıra Göztepeli ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu da yer verdi. Kocaoğlu'nun oynadığı tanıtım filmi büyük ilgi gördü. Göztepe 100'üncü yılına özel bir forma daha çıkaracağını taraftarına duyurdu

TAYFUR BİNGÖL İZMİR'E DOĞRU

GÖZTEPE, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen eski futbolcusu Tayfur Bingöl için ısrarını sürdürüyor. Antalyaspor ve Konyaspor'un da ilgilendiği eski oyuncusu Tayfur için görüşmelere başlayan sarı-kırmızılıların bonservis bedeli isteyen Beşiktaş'la pazarlık aşamasında. Hacettepe alt yapısından yetişen Tayfur, 2016-2019 yılları arasında Göztepe'de oynamıştı. Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda gelen 31 yaşındaki oyuncu o sezon İzmir ekibiyle 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. 2 sene de Süper Lig'de Göztepe formasını terleten tecrübeli kanat oyuncusu ardından Bursaspor ve Alanyaspor formalarını giydi.