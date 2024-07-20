Göztepe tam gaz

Süper Lig'de gelecek sezon güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Göztepe, transferde gaza bastı. Yurt içi ve yurt dışından birçok isimle görüşen kurmayların liste başına Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerin geldiği öne sürüldü. Göz-Göz, eski oyuncusu Emri Ortaya ile Miha Zajc'ın transferi için çalışmalara başladı. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in geçtiğimiz gün yapılan federasyon başkanlık seçiminde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya gelerek iki isim için söz aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe altyapısında yetişen Emir Ortakaya, 2022-2023 sezonunda kiralık olarak İzmir ekibinde forma giymiş ve performansıyla adından söz ettirmişti.

KAMPA YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Geçen sene Kocaelispor'da 31 maça çıkan 20 yaşındaki savunmacı, 3 gol attı. Göztepe'nin Emir'i yine kiralık olarak istediği belirtildi. Son beş sezondur Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc ise teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi ve takımdan gönderilecekler listesine yazıldı. 30 yaşındaki orta saha daha önce de sarı-kırmızılıların gündemine gelirken, bu kez oyuncunun da sıcak baktığı öne sürüldü. Geçen sezon 21 maçta forma giyen Zajc, 2 gol attı. İki takım arasındaki görüşmeler devam ederken, Göztepe iki ismi de yurt dışı kampına yetiştirmek istiyor.

20 GOL ATTI

Fenerbahçe'de altı sezonu geride bırakan Miha Zajc, toplamda sarı-lacivertli formayı 123 kez terletti. Slovenyalı orta saha bu müsabakalarda rakip ağları 20 kez sarsarken, 6 kez arkadaşlarına serviste bulundu.

Göztepe'nin yeniden kadrosuna katmak için uğraş verdiği Emir Ortakaya, sarı-kırmızılı formayla Play-Off heyecanı yaşamıştı. 20 yaşındaki savunmacı, Göztepe formasıyla 33 maçta 1 gol atmıştı.

GÖZ-GÖZ'DEN İKİ HAMLE BİRDEN

Göztepe, Brezilya'nın Sao Paulo takımından iki oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfer limiti nedeniyle transferleri Southampton üzerinden yapacak Göz-Göz, Sao Paulo'dan golcü Juan Silva ve sol kanat Wellington'u kiralık olarak renklerine bağlayacak. Southampton'un Silva ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenilirken, Wellington için de Sao Paulo'yla prensipte anlaşma sağlandı. İki oyuncunun da 2 yıllığına Göztepe'ye geleceği kaydedildi.

TAYFUR TRANSFERİ RAFA KALKTI

Geçtiğimiz günlerde sarıkırmızılı ekip, 2016-17 yıllarında Göztepe formasını giyen orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl'ü gündemine almıştı. Bonservisi 2026 yılına kadar Beşiktaş'ta olan Tayfur ile temasa geçen kurmaylar, 31 yaşındaki deneyimli oyuncudan olumlu dönüş aldı ancak Kartal, yaklaşık 700 bin Euro piyasa değeri olan oyuncunun ayrılığına isteksiz davrandığı öne sürüldü. Tayfur transferini rafa kaldıran kurmayların önümüzdeki günlerde bu bölge için için listedeki başka isimler ile görüşeceği kaydedildi.