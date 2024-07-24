Stoilov’dan öz eleştiri

Trendyol Süper Lig için gün sayan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov Slovenya kampından önemli açıklamalarda bulundu. Kamp dönemi ve takımın genel performansından memnun olduğunu ifade eden Stoilov, öz eleştiri yapmayı da ihmal etmedi. Stoilov, "Oynadığımız üç hazırlık maçında futbolcular, elinden gelenleri en iyi şekilde yapmaya çalıştılar, iyi olan şeyler ve eksik olan şeyler vardı. Mesela dinamizm anlamında daha iyi olmamız gerekiyor. Çünkü geçen seneki seviyeden daha üst bir seviyede mücadele edeceğiz. Dinamizmimizi geliştirmemiz, taktiksel ve organizasyon anlamında da daha iyi olmamız gerekiyor ve aynı zamanda da öz güvenli bir şekilde sahada olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"İKİ SANTRFORA İHTİYAÇ VAR"

Stoilov, takıma katılan yeni isimler hakkında yorum yapmanın çok erken olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Onlara gerçekten inandığımız ve bu takıma katkı sağlayacaklarına inandığımız için buraya getirdik. Şimdi kendilerini sahada gösterme zamanı. Aynı zamanda yeni oyuncular bekliyoruz. Özellikle santrfor pozisyonunda iki oyuncuya daha ihtiyacımız var ve bunun da önümüzdeki günlerde olacağına inanıyoruz. Şu an her şey iyi gözüküyor ama tabii ki lig başka bir şey. Lig başladığında bazı şeyleri yine tekrar göreceğiz" dedi.

SLOVENYA KAMPINDA FUTBOLCULAR BÜTÜNLEŞTİ

GÖZTEPE'NİN Slovenya kampında takıma yeni katılan oyuncularla, mevcut kadrodaki futbolcular kaynaşarak bütünleşti. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Yalçın Kayan, geçen sezon takıma dahil olan Doğan Erdoğan ve yeni savunma oyuncusu Djalma Silva, antrenmandan arta kalan zamanlarda hep bir arada. Takımın en eski oyuncusu konumundaki kaptan Yalçın Kayan, yenilerin takıma adaptasyonunda Slovenya'da önemli bir görev üstlendi. Sarı-kırmızılıların, kamptaki motivasyonu teknik heyet ve yönetimi memnun ediyor.

MİROSHİ İMZALADI

STANİMİR Stoilov yönetimindeki Göztepe'den savunma tandemine takviye geldi. Sarı-kırmızılılar, Novatus Dismas Miroshi'yi kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı kulüp, genç sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada "2002 doğumlu defans oyuncusu Novatus Dismas Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.