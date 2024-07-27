Göz-Göz’e Çek golcü

Trendyol Süper Lig için yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Göztepe, transferde yeni bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekip, şu an Slavia Prag forması giyen 30 yaşındaki santrafor Vaclav Jurecka'yı gündemine aldı. Bu sezon Çek Ligi'nde çıktığı 44 karşılaşmada 22 gol, 7 asistlik bir performans sergileyerek oldukça dikkat çekici işler yapan Jurecka ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, oyuncudan olumlu dönüş gelirse Çek temsilcisinin kapısını çalacak.

OYUNCUYU IVAN İSTİYOR

Sıkı bir bonservis pazarlığıyla oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen kurmaylar, Slovenya kampının ikinci etabı olan Urla'daki kampa oyuncuyu dahil etmek istiyor. Bir süredir sportif direktör Ivan Mance'ın listesinde bulunan oyuncuyu ısrarla istediği öğrenilirken, teknik direktör Stanimir Stilov'un da transfere istekli olduğu gelen bilgiler arasında. Profesyonel kariyerine Opava'da başlayan Jurecka, Slavia Prag'ın yanı sıra Kolin, Slovacko formalarını da terletti. Bu sene ülkesini EURO 2024'te temsil eden Jurecka, milli formayı 8 kez sırtına geçirme başarısı gösterdi. Deneyimli oyuncu için Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'un da devrede olduğu kaydedildi.

2 KEZ GOL KRALI OLDU

Deneyimli santrafor Vaclav Jurecka, 2022- 23 ve 2023-24 yılları arasında Fortuna Liga'da 2 kez üst üste gol kralı olma başarısı gösterdi. Tecrübeli isim, 2021-22 ve 2022-23 yıllarında Çekya Kupası'nı kaldırırken, 2017-18 sezonunda ise Çekya 2. Lig şampiyonluğu yaşadı.

İZMİR EKİBİ MARA'YI BİTİRDİ

Göztepe bir transferi daha noktalamak üzere. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Southampton forması giyen forvet Sekou Mara için de girişimlerini hızlandırdı. Forvet hattını Sao Paulolu golcü Juan Silva ile güçlendirecek Göz-Göz'ün, Mara'yı da kadrosuna katarak ileri hattı oluşturacağı kaydedildi. Southampton'ın Mara transferinde Göz-Göz'e kolaylık sağlayacağı, oyuncunun da Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HAREKATI

İzmir temsilcisi, yapılacak bu takviyelerin ardından frene basmadan yeni isimlere imza attırmak için vites arttıracak. Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'in Slovenya kampında yaptığı "Önümüzdeki süreçte takıma iki tane santrafor alacağız, ayrıca kaleci ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bizler de sportif direktörümüz Ivan Mance ve oyuncu arayan bütün ekibimizle beraber ligde rekabetçi ve başarılı olacak bir takım kurmak için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasının ardından gözler ön bölge ve kaleye yapılacak transferlere çevrildi. Başta Mateusz Lis'i takıma yeniden kazandırmak isteyen yönetimin önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor.

GÖZTEPE'YE YENİ SPONSOR

Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon öncesinde sponsorlarıyla gücüne güç katmaya devam ediyor. İzmir ekibi, geçtiğimiz gün Avek Otomatik ve Avec Rent A Car ile maç günü ve ısınma kiti sponsorluğu anlaşması imzaladı. Gürsel Aksel Stadı'nda yapılan imza törenine Göztepe CEO'su Kerem Ertan ile Avek Otomatik Genel Müdürü Derya Uluğ katıldı. Ertan "Avek Otomotiv ile güzel bir yol arkadaşlığı kurduk" derken, Uluğ ise "Göztepe'nin 100. yılına denk gelen bir sezonda sponsor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.