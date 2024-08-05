Göz-Göz gözdağı verdi

2 senenin ardından Süper Lig'e dönmek için gün sayan Göztepe, devler arenasındaki rakiplerine Kayserispor maçıyla gözdağı verdi. Göz-Göz, elindeki kilit oyuncuların tamamını tutarak yeni sezona iyi hazırlandı. Urla'da çalışmalarına başlayan İzmir ekibi, daha sonra Slovenya kampında adeta maratona hazırlandı. Slovenya'da el ele kol kola günde çift idman ile yükleme yapan İzmir temsilcisi, hem fiziksel hem de mental olarak adeta kuşandı.

Burada inişli-çıkışlı bir grafik sergilese de Luton Town maçını canlı bir şekilde takip ettim. İngiliz ekibi şu an Championship temsilcisi olarak gözükse de geçen sene Premier Lig'den düştüler ve aynı Göztepe gibi kadrolarının tamamını korudular. İngiliz temsilcisini kendinden emin oyunuyla yenen sarı-kırmızılılar, taraftara güven aşıladı.

GİDECEKLER BELLİ GİBİ

Göztepe, İzmir'de önceki gün Kayseri ile son hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Maçı baştan sonra üstün götüren Göz-Göz, Kayseri ekibine göz açtırmadı. Hep atak oynayan geriye dönmeyi düşünmeyen İzmir ekibi, baskısıyla rakibini bunalttı. Romulo'nun iki golü Sambacı'nın önümüzdeki sezon neler yapacağının sinyali gibiydi. Hazırlık aşamalarında süre alamayan Nielsen, Tijanic gibi isimlerin yolcu olma ihtimalinin yüksek olduğu göze çarptı. Son transfer Japon Kuryu Matsuki ise oyuna devre arasında girerek kalitesini ortaya koydu. Göztepe kazanır, kaybeder o ayrı bir konu ama kesinlikle sahada mücadeleci ve sistemli bir takım olacağından eminim.

İLK 5 HAFTA ÖNEMLİ

Süper Lig zor bi lig ama Göztepe, mücadelesiyle, taraftarıyla ve camiasıyla bu zorluğun üstesinden gelerek taraftarını mutlu edecek bir takımın sahada olacağına inancım tam. Ligin ilk haftaları hep zordur. Göz-Göz, özellikle ilk 2 haftada aşırı sıcakta Antalya ve ligi erken açan bir F.Bahçe ile oynayacak. Takımlar için ilk 5 hafta biraz daha eksikleri görme ve tamamlama haftaları oluyor. İzmir ekibinin 4-5 takviyeye ihtiyacı var. Bekleyip görelim.