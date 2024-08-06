Göz-Göz’den Halil hamlesi

Trendyol Süper Lig'de sahaya çıkmak için gün sayan Göztepe'de yeni bir transfer dedikodusu konuşulmaya başlandı. Sarı-kırmızılı ekibin son olarak Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki santrafor Halil Dervişoğlu'nu gündeme aldığı iddia edildi. Bonservisi 2027 yılına kadar Galatasaray'da olan oyuncunun bu sene kadroda düşünülmediği ve kiralık olarak bir takıma gönderilmek istendiği ifade edildi. Geçtiğimiz aylarda Muğla ekibi Bodrum FK'nın da Dervişoğlu ile ilgilendiği ancak anlaşma sağlanamadığı için yeşilbeyazlı ekibin transferi rafa kaldırdığı kaydedildi. Ön bölgede Kubilay Kanatsızkuş ve Romulo Cardoso'ya alternatif yaratarak rekabet ortamı oluşturmak isteyen İzmir ekibinin santrafor hamlesi yapılacağı geçtiğimiz hafta açıklanmıştı.

TAM BİR HAMLE OYUNCUSU

Dervişoğlu'na ek olarak bir santrafor daha takıma kazandırmak isteyen Göz- Göz'ün birçok alternatif isim ile temas halinde olduğu öğrenildi. Genç oyuncu, Galatasaray'ın yanı sıra Twente, Brentford, Burnley gibi kulüplerde forma giyerken, tam bir hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor. Geçen sezon Cimbom ile çıktığı karşılaşmalarda 4 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Dervişoğlu, Hatayspor forması ile skor üretme başarısı gösterememişti.

SARI-KIRMIZILILAR SAMİ'Yİ İSTİYOR

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Sami Satılmış'ı Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin takibe aldığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişip son 3 sezondur düzenli olarak A takımda görev yapan 20 yaşındaki futbolcu konusunda Göztepeli kurmayların nabız yokladığı belirtildi. Sami ile ilgilenen başka Süper Lig takımları da olduğu öğrenildi.

GÖZTEPE'YE SAKATLIK ŞOKU

GÖZTEPE, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ederken, sakatlık şokuyla sarsıldı. Geçtiğimiz hafta antrenmanda sağ bek Ogün Bayrak ile kaleci Arda Özçimen'in yaşadığı sakatlık nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacağı ifade edildi. Ogün yerine Nazım Sangare'nin görev yapacağı ifade edilirken, Arda yerine Ekrem Kılıçarslan'ın görev yapması bekleniyor