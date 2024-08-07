Göz-Göz’ün Ameyaw ısrarı

SÜPER Lig'de yeni sezonu cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçıyla açacak Göztepe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Transfer döneminde ağırlıklı olarak potansiyelli oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, yeni yıldız adayını Polonya'da buldu. Göz-Göz'ün oyuncu izleme komitesi, Piast Gliwice'nin 23 yaşındaki Gana asıllı Polonyalı sol kanat oyuncusu Michael Ameyaw'ı radarına aldı. Genç yıldızın bonservis bedeli 1 milyon Euro olarak gözükürken, İzmir ekibi fiyatta indirim bekliyor. Geçen sezon takımında 37 maçta forma giyen Amayew, 8 gole imza attı. Polonya ekibinde 4 sezonda 81 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu 1 kez ağları sarstı.

DÜŞEN KADRODAN 3 İSİM KALDI

Öte yandan Göztepe'nin Süper Lig'de son olarak yer aldığı 2021-2022 sezonundan takımda yalnız 3 isim kaldı. Göz-Göz'ün Süper Lig'den düştüğü 2022'de kulüpte forma giyen futbolculardan yalnız kaleci Arda Özçimen, Yalçın Kayan ve David Tijanic halen takımda oynuyor. Sarı-kırmızılıların 22 Mayıs 2022'de Adana Demirspor'a deplasmanda 7-0 yenilerek Süper Lig'e veda ettiği son maçta ilk 11'de forma giyen üçlüden altyapı patentli orta saha Yalçın, son 2 sezonda 1'inci Lig'de takımın en önemli futbolcularından oldu. Yine altyapıdan çıkan yedek kaleci Arda, Yalçın'la birlikte geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyonluk sevinci de yaşadı. Göztepe'nin 2021 yazında rekor bonservis bedeliyle transfer ederek bekleneni alamadığı Sloven orta saha Tijanic, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarının ilk yarılarında 1'inci Lig'de takımda oynadıktan sonra ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Adalah'a kiralandı.

TARAFTARIN BİLET İSYANI

Süper Lig'de 2 yıl sonra ilk maçını cumartesi günü Antalyaspor deplasmanında oynayacak Göztepe'de taraftarlar 650 TL olarak açıklanan deplasman bileti fiyatlarına tepkili. Birçok taraftar grubu sosyal medyada Antalyaspor yönetimine isyan edip, Akdeniz ekibinin bir an önce ücrette iyileşmeye gitmesi gerektiğini dile getirdi. 33 bin kişilik Antalyaspor Stadı'nın yüzde 10'luk kısmı konuk takıma ayrılırken, Göztepeli futbolseverler yaklaşık 3 bin kişilik misafir takım tribününü, fiyatların fahişliğine rağmen büyük ilgi gösterdi.