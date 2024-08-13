Göz-Göz’den forvet atağı

2 sezon sonra yeniden döndüğü Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan ve gol yollarındaki durgunluğu göze çarpan Göztepe, Juan Silva'dan sonra 1 forvet daha almayı planlıyor. Sao Paolo'nun santrforu 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmaya hazırlanan Göz- Göz'e Fransız forvet Lys Mousset önerildi. Son olarak Alman 1. Lig takımı Bochum'da oynayan, Shefield United'de forma giydiği 2019-2022 yılları arasında zirve dönemini yaşayan 28 yaşındaki forvetin bonservis sorunu bulunmuyor. İkili forvet sisteminde Romulo Cardoso ve Kubilay Kanatsızkuş'dan başka golcüsü bulunmayan İzmir ekibinin, Silva ile birlikte ileri uça bir oyuncu daha alacağı, Mousset ihtimalini de değerlendireceği öğrenildi.

SHEFFIELD'DA YILDIZLAŞTI

İngiliz futbolunu yakından tanıyan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'in, bir dönem Premier Lig'de önemli roller alan deneyimli golcüye parlaması için ikinci bir fırsat verebileveği konuşuluyor. Mousset'in yıldızlaştığı Sheffield'da 3-5-2 sisteminin ileri ikilisinde yer almasının da Göztepe'ye kolay alışmasına fırsat yaratabileceği düşünülüyor. Kariyerine 2013'te Le Havre'de başlayan Lys Mousset 2016-19 sezonları arasında Bournemourth'ta top koşturdu. 2019-2022 arasında Sheffield'da 53 maçta 9 gol atan deneyimli oyuncu, ardından kiralık olarak Salernitana'da şans buldu. 2022-23 sezonunda Bochum'a giden ve Fransa ligi ekiplerinden Nimes'e kiralanan Mousset kariyerinde toplam 31 kez fileleri sarstı.

SİLVA YETİŞİYOR MATSUKİ ZOR

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Göztepe'de sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı sol bek Djalma Silva'nın cumartesi günü Fenerbahçe'yle oynanacak sezonun ilk iç saha maçına yetişmesi bekleniyor. Antalya'da kas spazmı geçirip maçı tamamlayamayan futbolcunun MR'ının çekileceği ancak oynamasına engel bir durumun olmadığı öğrenildi. Geçen hafta hafif sakatlıkları olan kaleci Arda ve Ogün'ün de Antalyaspor maçı öncesi iyileştiği sarıkırmızılı ekipte Japon orta saha Kuryu Matsuki'nin ise bu hafta da oynaması zor görünüyor.