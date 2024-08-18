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Haberler Göztepe

TFF'den Göztepe - Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2'nci haftasında dün akşam İzmir'de oynanan Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde yaşanan olaylarla alakalı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır." denildi.

DHA
TFF’den Göztepe - Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde yaşanan olaylarla alakalı yazılı açıklamada bulundu.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır.

Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz.

Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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