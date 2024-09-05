Göztepe’nin Onuachu aşkı

Süper Lig'de ilk 4 haftada 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak namağlup 6 puan toplayan Göztepe, transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar 13 Eylül tarihinde sona erecek yaz transfer dönemi öncesi Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu kadrosuna dahil etmek için bir daha harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin başında da oyuncu için devreye girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere Premier Lig temsilcisi Southampton'ın kadrosunda yer alan Paul Onuachu için girişimlere başlayan sarı-kırmızılıların hafta sonuna kadar bu transferi resmiyete kavuşturacağı bildirildi.

GÖZ-GÖZ'E SICAK BAKIYOR

Türkiye'den eski takımı Trabzonspor'un da çok istediği 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından rotayı yeniden Süper Lig'e çevirdi. Fırsatı kaçırmak istemeyen Göztepe'nin ise Onuachu konusunda çok istekli olduğu da vurgulandı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Bodrum FK maçının ardından bir forvet takviyesi yapacaklarını açıklamıştı.

DAVİD TİJANİC FARK YARATTI

GÖZTEPE'YE transfer olduğu dönemden beri tam olarak beklentileri karşılayamayan David Tijanic yeni sezona hızlı giriş yaptı ve bu sezonun da değişilmez ismi olmayı başardı. Bu sezon başı da Göztepe'den ayrılacağı konuşulan Slovenyalı futbolcu kısa sürede gösterdiği performansla fark yarattı. Bu sezon 4 lig maçında da forma giyen 27 yaşındaki orta saha 2 asist yaptı.

SARI-KIRMIZILILARDA ROMULO FIRTINASI

GÖZTEPE'NİN yeni sezonda da kadrosunda tuttuğu golcü oyuncu Romulo, Süper Lig'e de fırtına gibi başladı. Geçen sezon devre arasında takıma katılan ve 5 gol, 4 asistle dikkat çeken Sambacı, 4 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.