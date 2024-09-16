Sahne onların

Trendyol Süper Lig'de haftayı bay geçiren Göztepe'de transfer döneminin sonlanmasıyla söz sırası teknik direktör Stoilov ve futbolculara geldi. Göz-Göz'ün hisselerinin 4'te 3'ünü elinde bulunduran Sport Republic yaptığı transferler ile son yılların en iddialı kadrosunu kurarak taraftarı adeta mest ederken, yapılan transferlerin ardından gözler sahadaki oyuncuların göstereceği performansa çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibe Chelsea'dan dünyaca ünlü forvet Fofana'nın katılmasıyla teknik direktör Stanimir Stoilov'un hayalindeki ilk 11'de eksik olan son parça da yerini buldu. Kalede Lis; savunmada Taha, Heliton ve Bokele; orta sahada Nazım, Dennis, Matsuki ve Djalma'yı oynatmayı planlayan Bulgar çalıştırıcı on numarada ise Victor Hugo'yu kullanacak. Hücum hattındaki son parçanın tamamlanmasıyla Juan yedeğe çekilirken, Romulo ve Fofana Stoilov'un en büyük gol kozu olacak.

STOILOV'DAN MUTLUSU YOK

Geçen sezon 1. Lig'de 13. haftada İzmir ekibinin başına geçen ve büyük fark yaratıp takımı Süper Lig'e taşıyan Bulgar çalıştırıcı, bu sezona da iyi başladı. Geride kalan 4 maçta transferlerin tam bitmemesine rağmen takımını sahada maestro gibi yöneten Stoilov, 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Yönetim ise tecrübeli çalıştırıcının elini rahatlatabilmek adına var gücüyle çalıştı. Özellikle son dönemde neredeyse her mevkiiye takviye yapan sarı-kırmızılı kurmaylar uzun lig maratonu öncesi takımı kurdu. Stanimir Stoilov da gerçekleşen transferlerin ardından rahat bir nefes alıp alternatifli bir kadroya ulaştı. Stanimir Stoilov ayrıca iskelet kadronun da korunmasını isterken, mevcut oyuncuların büyük bir kısmı takımda tutuldu.

JAPON TARAFTARLARDAN MATSUKİ'YE ZİYARET

GÖZTEPE'NIN 21 yaşındaki Japon merkez orta sahası Kuryu Matsuki'yi hemşehrileri ziyarete geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda Matsuki ile bir araya gelen Japon hayranlar, oyuncu ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Matsuki ile Göztepe Müzesi'ni gezen hayranları, oyuncuya çiçek ve yöresel hediyeler ikram ederek unutulmayacak anlar yaşadı.