PETKİM’in şov günü

ANTALYA'NIN ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin grup elemelerinde Hollanda ekibi Heroes den Bosch'tan sonra Fransız temsilcisi Cholet'i de 76-70 yenen Aliağa Petkimspor adını grup finaline yazdırdı. Petkim'de yeni transferlerden Williams ve Tyree 22'şer sayıyla takımlarına finali getirdi. İzmir temsilcisi ilk kez yer aldığı Avrupa arenasında yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek için yarın grup finalinde Yunan ekibi PAOK'la karşılaşacak. Gloria Sports Arena'daki maç saat 21.30'da başlayacak.

GRUBU BELLİ OLDU

PETKIM, PAOK'u da yenerse Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak B Grubu'nda Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika) ve King Szczecin (Polonya) ile birlikte yer alacak. Temsilcimiz finali kaybetmesi durumunda ise Avrupa'da yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek. Petkim, Europe Cup'a katılırsa D Grubu'nda Anwil Wloclawek (Polonya), Dinamo Banco di Sardegna (İtalya) ve elemelerden gelecek takıma rakip olacak. Temsilcimizin rakibi Yunanistan temsilcisi PAOK ise, elemelerde CSU Oradea'yı 81-80 mağlup ederek grup finaline çıkmayı başardı.