Göz-Göz bu hafta Samsunspor’a konuk olacak

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Ligde 7. haftaya 9 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, namağlup tamamladığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş, Koray Günter, Novatus Miroshi ve Lasse Nielsen'in sakatlıkları bulunuyor.

Kalelerinde gördükleri üçer golle Trabzonspor ile ligin en az gol yiyen ekibi konumundaki Göztepe ile Samsunspor, Süper Lig'de en son 2002-2003'te karşılaştı.

İki takım arasında Süper Lig'deki 22 maçta Göztepe'nin 12, Samsunspor'un 3 galibiyeti bulunurken, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.