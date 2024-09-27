Stoilov damgası

Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, farkını konuşturmaya devam ediyor. Geçen sene takımın başına teknik direktör Radomir Kokovic'in ardından gelen Stoilov, 1. Lig'de dümene geçmesinin ardından sarı-kırmızılı ekibi bambaşka bir hale getirdi. Taraftarın sevdiği baskılı hücum oyununu takıma oynatan Stoilov, 1. Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte 50 puanı hanesine yazdıran İzmir temsilcisi, büyük bir başarı elde etti.

SÜPER LİG'DE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Maç başına 2.27 puan ortalamasıyla Göz-Göz'ü 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Stoilov, devler arenasında da farkını konuşturmaya devam etti. Süper Lig'de Sport Republic'in kurduğu iddialı kadroyla hücum oyununa devam eden Stoilov rakiplerinin korkulu rüyası haline geldi. 'Süper' arenada 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlikle şimdiden 1.80 puan ortalaması yakalayan Stoilov, karnesiyle taraftara Avrupa hayalleri kurdurmaya başladı. Takımı başında çıktığı 10 resmi müsabakada yenilgi yüzü görmeyen Stoilov, oynattığı futbolla herkesi kendini hayran bıraktı.

TARAFTARLAR AKIN EDECEK

Yarın Samsunspor ile kozlarını paylaşacak Göztepe'de taraftarlar Samsun deplasmanı için harekete geçti. Hafta başından organizasyonu tamamlayan İzmir ekibinin destekçileri, kritik karşılaşma için uzun bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduracak 12. adamın ilk düdükle birlikte Samsun'da adeta bayram havası estirecek. Hava ve kara yolu ile Samsun'a ulaşımı sağlayacak Göztepelilerin Samsun'da renkli görüntüler yaratması bekleniyor.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

DEPLASMANA gitmeye hazırlanan Göztepeliler ile ev sahibi konumunda bulunan Samsunspor taraftarları ortak bir açıklamayla oluşabilecek tartışmaların önüne geçti. Göztepe Yalı Grubu ile Söğütlü Bahçe taraftar grupları yaptıkları açıklamada, "Göztepe taraftarı kendilerine yakışır şekilde Milli Mücadele'nin başladığı güzide şehrimiz Samsun'a gelip takımlarını destekleyerek Samsun'dan ayrılacaklardır. Samsunspor ise Göztepe taraftarına en güzel misafirperverliği göstereceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verildi.