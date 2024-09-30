Stoilov’dan öz eleştiri

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'a rakip olan Göztepe, 2024- 2025 sezonundaki ilk yenilgisini çok dramatik bir şekilde aldı. Üst sıralarda yer alan Samsunspor karşısında 70. dakikaya 3-1 önde giren Göztepe, son 20 dakikada üst üste goller yiyerek maçı 4-3 kaybetti. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Samsunspor maçı sonrası zorlu 90 dakikada bir puanı bile hak etmediklerini söylerken takımına da öz eleştiride bulundu.

Rakibi Samsunspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Bulgar çalıştırıcı Stoilov, "Rakibimiz 3 puanı almayı hak etti. Biz ise kesinlikle daha önceki maçlarda gösterdiğimiz seviyede oynayamadık, sahada o performansı sergileyemedi" ifadelerini kullandı.

"UZUN YOLUMUZ VAR"

Bulgar teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maç 3-1 iken 4-1 de olabilirdi. Ancak sonuç ne olursa olsun oynanan oyundan memnun değilim. Bu, bizim oyun tarzımız değildi. Eğer iyi oynamazsanız ve sahada istediğiniz performansı sergileyemezseniz bu tür sonuçlarla karşılaşırsınız. Bence bir puanı bile hak etmedik. Önümüzde uzun bir yol var ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Genç bir takımız. Her maçta yüksek potansiyelimizi göstermek için elimizden geleni yapacağız."

SARI-KIRMIZILI DUVAR ÇÖKTÜ

GÖZTEPE'NIN geçen sezon Birinci Lig'de başarılı olarak Süper Lig'e çıkmasında pay sahibi olan, Türkiye'nin en üst liginde de takımı taşıyan savunma Samsun'da çöktü. Karadeniz deplasmanına kadar Süper Lig'de 5 maçta 3 beraberlik, 2 galibiyet alarak yenilgisiz ilerleyen Göz-Göz, Samsun'a karşı ilk yenilgisini alırken, uzun süre sonra ilk kez 4 gol birden yedi. Sarı-kırmızılılar, en son Süper Lig'den düştüğü 2021-22 sezonunda son maçında Adana Demir'e 7-0 yenilerek kalesinde 3 golden fazla gol görmüştü. Ayrıca ilk 5 maçta sadece 3 gole engel olamayan sarı-kırmızılılar, tek 90 dakikada Samsun'dan 4 gol birden yedi. İzmir ekibinin aldığı bu şok yenilgi savunma hatalarına bağlandı.

TARAFTAR TAKIMA DESTEK VERDİ

Takımlarını Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda da yalnız bırakmayan Göztepeli futbolseverler ise alınan şok sonuca rağmen sarı-kırmızılı oyuncuları tribünlere davet edip destek verdi. Şok yenilgiyi kaza olarak yorumlayan sarı-kırmızılılar, futbolcuları bağrına basarken hatalardan ders alınması gerektiği yorumunu yaptı.