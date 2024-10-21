İki farklı Göz Göz

İki sezonun ardından geri döndüğü Süper Lig'e iyi başlayan Göztepe, son olarak önceki gün deplasmanda Eyüpspor'a tek golle mağlup olarak Avrupa yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. İzmir temsilcisi bu sezon iki farklı görüntü çizdi. İç saha maçlarında bambaşka bir futbol oynayan sarı-kırmızılılar, bu başarıyı dış saha müsabakalarına ise yansıtamadı. Süper Lig'de 9. haftayı geride bırakırken, bir hafta BAY olarak geçen Göz-Göz, topladığı 12 puanın 10'nu Gürsel Aksel'de kazandı. Evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıktan sonra sırasıyla Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u 3-0 ve Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe, dış sahada hüsran yaşadı.

BÜYÜK HÜSRAN YAŞADI

İlk iki deplasman maçında Antalyaspor ile 0-0 ve Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, son iki deplasman müsabakasında ise sahadan boynu bükük ayrıldı. İlk olarak 3-1 öne geçtiği karşılaşmada Samsunspor'a son dakikalarda yediği golle 4-3 mağlup olan Göztepe, önceki gün de direkt rakiplerinden olan Eyüpspor'a tek golle teslim oldu. Sarıkırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov'un dış saha maçları için çare aradığı ve idmanlarda buna ağırlık vereceği öğrenildi. Özellikle girdiği pozisyonları değerlendirmekte sorun yaşayan Göz- Göz'de Stoilov'un son vuruşlara ağırlık vereceği belirtildi.

"GOL ATAMAZSAK KAZANAMAYIZ"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov maçın ardından yaptığı açıklamada yedikleri golü tamamen kendi hatalarından kaynaklandığını dile getirdi. Bulgar teknik adam, "Bireysel hata kalemizde golü görmemize neden oldu sonra da rakip maçı kazandı. Maçta birçok fırsat da yakaladık ancak bunları değerlendiremedik. Deplasmanda yakaladığımız fırsatları değerlendiremezsek puan almamız elbette zorlaşacaktır. Bu maçı berabere bitirebilirdik. Samsunspor maçını da öyle. Ancak her zaman karşılaşmalar istediğimiz gibi sonuçlanmıyor. Fırsatlar ayağımıza geliyorsa, bunları değerlendirmesini iyi öğrenmeli ve iyi bilmeliyiz. Biz fırsatları gole çeviremedik, rakibimiz ise ayağına gelen fırsatı kaçırmadı ve maçı kazandı" dedi.