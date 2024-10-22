Göztepe’nin B planı hazır

TRENDYOL Süper Lig'de son olarak deplasmanda Eyüpspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Göztepe'de B planı devreye girecek. Yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan Japon futbolcu Kuryu Matsuki'nin beklentilerin altında performans sergilemesi kurmayları harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı ekipte, sezon başında kadro dışı bırakılan genç orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'ın affedilmesi gündeme geldi.

Ayrıca İzmir ekibinde deneyimli ön libero Doğan Erdoğan'ın sakatlığı, orta sahada alternatif arayışlarını zorunlu kılıyor. Geçen sezon takımın en skorer ismi olan Yalçın Kayan'ı yeniden kadroya dahil etmek için girişimlerin yaşanabileceği öğrenildi.

KÖTÜ DEFANSA ÖNLEM

Öte yandan, savunmada son haftalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle geri üçlüde yeni bir düzen kurulabilir. Sakatlığını atlatan stoper oyuncusu Koray Günter'in 11'e monte edilmesi ve Taha Altıkardeş'in yedek kulübesine çekilmesi gündeme geldi. Deneyimli Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un hafta sonu ligde oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına kadar oyuncuların performanslarını gözlemleyip nihai kararını vereceği öğrenildi.

LİGDE ALTI MAÇ SONRA İLERİDE SUSKUN KALDI

TRENDYOL Süper Lig'de şu ana kadar özellikle hücumda etkili bir performansa imza atan Göztepe, kaydettiği 14 golle ligin en fazla gol atan takımları arasında yer alıyor. Sadece ligin ilk haftasında oynanan Antalyaspor maçında skor üretemeyen sarı-kırmızılılar, daha sonraki süreçte Eyüpspor maçına kadar oynadığı 6 maçta 14 gol attı ve maç başına 2,3 gol ortalamasını tutturdu. Ancak geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Eyüpspor maçında da fileleri havalandıramayan İzmir ekibi, 6 maç aradan sonra skor üretmeyi başaramadı.