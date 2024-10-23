Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor yenilgisinin ardından hafta sonu evinde Trabzonspor'u ağırlayacak olan Göztepe'nin galibiyet planı hazır. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarı önünde hiç kaybetmezken, bu seriyi güçlü Karadeniz ekibi karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Göz-Göz, bu sezon deplasmanda galibiyet yüzü göremeyen Şenol Güneş ve öğrencilerini İzmir'den de eli boş göndermek için sahaya çıkacak. Bu sezon şampiyon adayı Fenerbahçe'yle berabere kalarak geçit vermeyen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un stratejisi ise "Önce durdur, sonra vur" olacak.

EN BÜYÜK KOZU TARAFTARI

Süper Lig'de bu sezon hiç yenilgi almayan Trabzonspor'u devirmek isteyen sarı-kırmızılılar, rakibin gol silahlarına önlem alacak. Orta alanda bu sezon 2'şer gol ve asist üreterek öne çıkan Edin Visca'ya göz açtırmayacak olan Stoilov, orta alanda Solet ve Ahmed Ildız'ın uygulayacağı presle rakip atakları kesecek. Ayrıca savunmanın göbeğinde forma giyen Heliton ve Bokele ise Trabzonspor forveti Simon Banza ve Draguş gibi yıldızları yakın markaja alacak. Göztepe, tribün desteği ile bu maçı kazanıp, aynı puanı paylaştığı (12) Trabzonspor'u altına almak istiyor.

GÖZTEPE CİMNASTİK İLK YILINI KUTLUYOR

Yepyeni bir vizyonla yola çıkan ve kısa sürede önemli başarılara imza atan Göztepe Jimnastik ilk yılı, Onursal Başkan Mehmet Sepil ve olimpiyat madalyalı cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın birlikte katılacağı basın toplantısı ile kutlanacak. Gürsel Aksel Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda bugün saat 11.00'de gerçekleşecek olan toplantıda cimnastik branşında bir yıllık süreçte elde edilen başarılar ve gelecek hedefleri ile ilgili bilgiler verilecek.