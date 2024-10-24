Bonservis harekatı

Göztepe, iç transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, kiralık oynayan beş oyuncusunun bonservisini almak için harekete geçti. Geçtiğimiz haftalarda kiralık orta saha Isaac Solet ile sözleşme imzalamak için düğmeye basan yönetim, hamlelerine devam edecek. Kurmaylar, performansından memnun kaldığı 4 yabancı oyuncuyu daha kalıcı olarak elinde tutmak istiyor.

İSTİKRARLI KADRO

Göz-Göz, geçen yıl devre arasında takıma Athletico Paranaense'den katılan hücumcu Romulo Cardoso, Southampton'dan alınan golcü Juan ve on numara Matsuki ile sözleşme imzalamak için harekete geçti.

İlk önce oyuncularla anlaşma yoluna gidecek olan kurmaylar olumlu yanıt aldığı kulüpleriyle de masaya oturacak.

RAPOR ALINACAK

Takımın yükselişine önemli katkılar sunan bu 4 oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kadroya dahil eden yönetim, gelecek haftalarda oyuncular ile masaya oturarak resmi adımları atmayı hedefliyor. Oyuncuların Göztepe'de oldukça mutlu oldukları ifade edildi. Kadroda bulunan diğer kiralık oyuncularla ilgili değerlendirme aşamasında olan teknik direktör Stanimir Stoilov'un yönetime dere arasına kadar bir rapor sunacağı kaydedildi.