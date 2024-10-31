Stoilov harekatı

Trendyol Süper Lig'de ilk sezonunda futbolu ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Göztepe'de hareketli günler yaşanıyor. Yönetim, geçen sezon Radomir Kokovic'in yerine göreve gelen teknik direktör Stanimir Stoilov'u uzun yıllar daha takımın başında tutmak için kolları sıvadı. Kurmaylar, Göz- Göz ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 57 yaşındaki başarılı teknik direktöre artı 2 yıl daha kontrat teklif edecek. Göztepe'nin dümenine geçtikten sonra takıma oynattığı hücum oyunu ve Göztepe'yi Süper Lig'de üst sıralara yerleştirme başarısını göstererek taraftarın sevgilisi haline gelen Bulgar teknik adamın da bu teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi.

SÖZ KESİLECEK

Göztehpe'nin çoğunluk hisselerine sahip olan Sports Republic şirketi ve Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen'in uzun vadeli bir strateji yürüttüğü belirtilirken, transfer hamlelerinin de bu doğrultuda süreceği kaydedildi. Stoilov önderliğinde Süper Lig'de uzun yıllar var olmak isteyen ve Avrupa hayalleri kuran İzmir temsilcisi, Bulgar çalıştırıcı ile uzun vadeli kontrat yaparak teknik heyeti sağlama almak istiyor. Devre arası gelmeden imzaları atacak kurmayların bu hafta söz kesmesi bekleniyor.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

57 yaşındaki Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un Göztepe'deki istatistikleri göz kamaştırıyor. Stoilov geçen sezondan bu yana sarı-kırmızılı ekibin başında 33 maça çıkarken, müsabaka başına 2.06'lık bir puan ortalaması yakalamıştı. Göztepe'nin son 10 yılının en başarılı ismi olan Stoilov'un kontratı 2026 yılında sona erecek.

KUPA CANAVARI

Stanimir Stoilov, teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılara imza attı. Kariyerinde farklı ekiplerle tam 10 şampiyonluk yaşayan Stoilov, Göztepe'yi Süper Lig'e çıkararak bu başarısını taçlandırdı. 57 yaşındaki teknik adam Levski Sofya ile 4, Liteks Lovech ile bir, ve Astana ile de tam 6 kez kupa kazandı.

HASRET BİTECEK

LİGDE son olarak evinde Trabzonspor'u 2-1 yenip çıkışa geçen Göztepe, deplasmanda kazanamama hasretine son vermek istiyor. Cuma günü 11. haftanın açılış karşılaşmasında Gaziantep FK'ya konuk olacak sarı-kırmızılılar kazanıp hem seri yakalamak, hem de gurbetteki ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Bu sezon dış sahada çıktığı 4 karşılaşmada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda ise rakiplerine geçit vermedi. Göztepe, Süper Lig'de şu ana kadar deplasmanda Antalyaspor ve Alanyaspor ile berabere kalırken Samsunspor ve Eyüpspor'a ise yenilmişti.