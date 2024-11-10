Göztepe-Konyaspor | CANLI ANLATIM

Evinde son 4 maçı kazanan Göz-Göz, bugün Gürsel Aksel Stadı'nda Konyaspor'u konuk ediyor. İzmir ekibinde cezası süren Dennis ve sakatlanan Fofana forma giyemeyecek.

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Haftaya 15 puanla giren Göztepe, averajla 7. sırada yer alıyor. İç sahada mağlubiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, Gürsel Aksel Stadı'ndaki 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

KONYASPOR'LA SÜPER LİG'DE 11. RANDEVU

TÜMOSAN Konyaspor'la Süper Lig'de 11. maçına çıkacak Göztepe geride kalan 10 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda 13 gol atıp kalesinde 13 gol gören sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'u konuk ettiği 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet gördü.