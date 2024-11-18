Göztepe’ye Sırp forvet

Trendyol Süper Lig'de transfer arayışlarına hız veren Göztepe için yeni bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip, şu an Milan forması giyen 26 yaşındaki Sırbistanlı santrafor Luka Jovic'e kanca attı. Sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek oyuncu, fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz gün İtalyan temsilcisinin yetkilileri ile görüşerek ayrılık kararı aldığını iletmişti. Kendini gösterebileceği bir takımda forma giymek isteyen Jovic, bu sezon sadece 4 maçta oynayabildi. Gelecek hafta oyuncu ile temasa geçecek yönetim, devre arası transfer dönemi öncesi resmi adımları atmak istiyor.

KARİYERİ ÇOK PARLAK

Deneyimli oyuncu, birçok üst düzey kulüpte forma giyerek kendini kanıtladı. Profesyonel kariyerine Kızılyıldız'da başlayan Luka Jovic, Milan'ın yanı sıra Benfica, E.Frankfurt, Real Madrid, Fiorentina formalarını da giydi. Milan formasıyla toplam 34 maça çıkan Jovic, 10 gol atarak yıldızlaştı. Kariyerinin en parlak dönemini E.Frankfurt'ta geçiren Jovic, 75 müsabakada 36 gol atma başarısı göstermişti.