“Kerem Barça’ya gidecek”

TFF 2. Lig'de Bucaspor formasını giyen Yasin Öztekin, Benfica'da oynayan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir radyo kanalına konuşan tecrübeli oyuncu Portekiz ekibinin bu sezon Kerem'i takımda tutamayacağını belirterek "Bence bu sene gidecek. Barcelona'ya gidecek diye düşünüyorum. İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var. Şu anda Benfica'da her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Ben ona da 1 sene sonra transfer yapacağını söyledim. İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz" şeklinde yorum yaptı.

Yasin Öztekin

'YUNUS HER YERDE OYNAR'

Yunus Akgün'ün de Avrupa'da başarılı olabileceğini söyleyen Öztekin, "Yunus şu anda Türkiye'nin en iyi kanatlarından bir tanesi. Özellikle bu sezon farklı oynamaya başladı. Yunus da Avrupa'nın her takımında oynar. Gittiği yerde başarılı olur. Türkiye'deki her oyuncu Avrupa'ya gidip başarılı olabilir" dedi.