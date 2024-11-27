Göztepe’den tarihi başarı

Göztepe'de olimpik sporcu Ferhat Arıcan'ın kurucu başkanlığındaki cimnastik şubesi, altyapıdan çıkan ilk milli sporcularıyla katıldıkları ilk uluslararası yarışmada ikinci oldu. İstanbul'da düzenlenen 3. Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda 9-11 yaş grubunda podyuma çıkan minik sporcular Zehra Çiçek, Bahar Badem ve Adasu Aysu, çok beğenilen bir gösterinin ardından Trio Klasmanı'nda 3 gümüş madalyanın sahibi oldu.

'GURUR DUYULACAK BİR BAŞARI'

Göztepe Cimnastik Kurucu Başkanı Ferhat Arıcan ve şube kurucu ortağı Coşkun Boncuk, camianın gurur duyacağı bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Tüm ilkleri yaşadığımız bir şampiyona oldu. Zehra'nın bireysel performansta finale kalması, Milli Takım mayomuzu ilk kez giyen minik sporcularımızın gümüş madalya kazanması tesadüf değildi. Yılların deneyimini sporcularımıza doğru eğitim, doğru teknik ekip, doğru ekipman ve doğru iletişimle aktarıyoruz. Emeği geçen tüm aileler, antrenörlerimiz Mert Seçgel, Gizem Karayalçın ve teknik kadromuz ile çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.