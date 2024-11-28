Göztepe’den arazi çağrısı

Trendyol Süper Lig'de aldığı Beşiktaş galibiyetiyle büyük sükse yapan Göztepe'de camia ve taraftarın altyapı tesisi isteği sürüyor. Geride kalan 10 yıllık süreçte kendi stadına ve A takım tesisine kavuşan sarıkırmızılıların kurumsallık yolunda tek eksiği olan altyapı kompleksi için sarı-kırmızılı futbolseverler, sosyal medyada isyanlarını yüksek sesle dile getiriyor. Son olarak İzmir ekibinin Başkanı Rasmus Ankersen, 2 buçuk yıldır arazi arayışlarının sürdüğünü ve bir çözüm yolu bulamadıklarını dile getirmişti. Göz-Göz'ün çoğunluk hissesine sahip olan Sport Republic'in tesisler için kaynak ayırdığı ve tüm dünyada örnekle gösterilen İngiliz ekibi Leicester City'nin modern özkaynak kompleksine benzer bir yapılanma için her konuda hazır olduğu ifade edildi. İzmir ekibinin gönüldaşları da özellikle 4-2 kazanılan Beşiktaş karşılaşmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı tesis arazisi tahsisi için destek olma konusunda mesaj yağmuruna tuttu. Kısa süre önce Onursal Başkan Mehmet Sepil de tesis sıkıntıları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Sepil, "Urla tesisini altyapıya teslim etmek istiyoruz. Afrika'dan oyuncular getirmek istiyoruz. Yeni tesis için yer arayışımız devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR

-Göztepe kendi parasıyla yatırım yapmak istiyor, 3 senedir bekliyoruz. Sayın Cemil Tugay İzmir çocukları üvey evlat değildir.

-Cemil Tugay, Karşıyaka'da stat yapacaksa (ki yapsın ben destekliyorum) Göztepe'ye de altyapı arazisini vermek zorundadır. Bu şehrin en büyük temsilcisi kaç yıldır tesisler için yer arıyor.

-Türkiye'de olmayacak bir düzeni, bir sistemi herşeyiyle yerine getirmeye çalışan bir kulüp var ve önü kesiliyor. Mutlaka devreye girmesi gerekenler girmeli ve Göztepe'ye bu tesis için yer tahsis edilmeli.

-Göztepe tesis yapmak için arazisini istiyor.

ISAAC SOLET ÜZÜNTÜSÜ

Sarı-Kırmızılılar, orta saha oyuncusu Isaac Solet'in sakatlığı ile sarsıldı. Sezonun flaş ismi olan Solet'in sezonu kapayacağı haberleri teknik heyeti ve taraftarları oldukça üzdü. Kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Isaac Solet'in, sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi. Sezon başında Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımından gelen Orta Afrikalı futbolcu çok kısa süre içerisinde kendini gösterdi. Göztepe orta sahasının en dinamik oyuncularından olan Solet, Süper Lig'de sarıkırmızılı formayla 11 maça çıktı. Toplam 759 dakika süre alan oyuncu 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

CHELSEA'DEN FOFANA'YA ÖVGÜ

TRENDYOL Süper Lig'de aldığı flaş skorlarla ülke gündemine oturan Göztepe, İngiltere'de de konuşuluyor. Dünya futbolunun dev kulübü Chelsea resmi sosyal medya hesaplarından Fofana'nın Göztepe formasıyla fotoğrafını paylaşıp, "Kiralık oyuncumuzdan güzel bir futbol" açıklaması yaptı. Paylaşım yüzbinlerce beğeni aldı. Sezon başında İngiliz kulübünden kiralanan 21 yaşındaki Fildişili forvet, Beşiktaş karşısında attığı 4. golle skoru belirlemişti. Bu sezon sarıkırmızılı formayla 3 maça ilk 11 çıkan ve toplam 258 dakika süre alan genç oyuncu, attığı iki golü de bu maçlarda kaydetti.