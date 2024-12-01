Göz-Göz’den acı fren

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe deplasmanda konuk olduğu Başakşehir'e 4-1 yenildi. 8. dakikada Deniz'in sağ taraftan ortasında kale önünde bulunan Crespo'nun vuruşu savunmadan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Davidson kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0. 10. dakikada Deniz'in sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşu sonra meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 37. dakikada ceza yayında Piatek'in pasında sağ taraftaki Deniz Türüç'ün vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 3-0.

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL

FARK İLK YARIDA AÇILDI

43. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Piatek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 4-0. Mücadelede ilk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. 61. dakikada Göztepe farkı 3'e indirdi. Soldan Djalma'nın ortasında altıpas içinde ters bir vuruş yapan Lima, topu kendi ağlarına gönderdi: 4-1. Mücadele turuncu-lacivertli takımın 4-1 üstünlüğüyle sona ererken Göztepe iki hafta sonra mağlubiyetle tanıştı.

TARAFTARLAR ŞOV YAPTI

Göztepe taraftarı, kritik Başakşehir karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Müsabakadan önce Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın etrafında toplanan 12. adam, marşlar ve besteler ile büyük coşku yarattı. Maç boyunca tezahüratlar yapan sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca susmadı. İki hafta boyunca deplasmanda oynayan Göz- Göz'ün en büyük destekçisi yine taraftarı oldu.

STOİLOV'DAN TEK ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Başakşehir maçında geçen hafta oynanan Beşiktaş müsabakasına kıyasla sahaya sürdüğü ilk 11'de zorunlu 1 değişiklik yaptı. Stoilov, Başakşehir karşılaşmasında Beşiktaş maçında sakatlanan ve sezonu kapatan orta saha oyuncusu Isaac Solet'in yerine Victor Hugo'yu ilk 11'e monte etti.

SAMBACILAR SESSİZ KALDI

Başakşehir mağlubiyetiyle büyük üzüntü yaşayan Göztepe'de Romulo ve Juan sessiz kaldı. Beşiktaş ve Başakşehir müsabakalarında skor üretemeyen ikili, İstanbul temsilcilerini boş geçti. Romulo en son 3 hafta önce Konya maçında fileleri havalandırırken, Juan son olarak 28 Eylül tarihinde oynanan Samsunspor maçında gol atma başarısı göstermişti.